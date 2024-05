Dáte si občas také instantní polévku? Jistě, že vás i takové jídlo může někdy zachránit, nicméně byste se mu měli spíš vyhýbat. V instantních polévkách byste totiž jen marně hledali něco, čím tělu prospívá. Někteří je proto přímo označují za zdraví škodlivé a něco na tom bude!

K nezdravým jídlům přidejte i instantní polévky!

Rychlá doba si žádá rychlá jídla. Alespoň to se nám snaží tvrdit výrobci těchto polotovarů, mražených hotových jídel či instantních pokrmů a polévek.

Je to ale dobrý nápad? Bohužel, ve většině případů jsou tyto výrobky výjimečně nezdravé a skutečně plné látek, které často do jídel nepatří a vy byste si je tam rozhodně také nedali. Želbohu, instantní polévky jsou především směsicí toho, co našemu tělu škodí!

Také na YouTube kanálu TopTrending CZ vám povědí, kterých 5 potravin patří mezi ty nejméně vhodné.

Zdroj: Youtube

Doma připravené jídlo není standard, ale výsada

Pokud máte možnost mít jídlo, byť ohřívané či mražené, ale poctivé uvařené doma nebo v jídelně z čerstvých ingrediencí a bez konzervantů, pak rozhodně takový způsob stravování nepovažujte za obyčejný. Naopak! V dnešní době máte velké štěstí, že se dokážete stravovat vhodně a bez nutnosti používání těchto zdánlivě výhodných instantních rychlovek.

Rozhodně nejde všechny výrobce takovýchto potravin házet do jednoho pytle a je jisté, že některé tyto výrobky jsou lepší než jiné, nepoužívají stejné postupy ani ingredience. Platí to jistě i u instantních polévek, které ale defacto musejí obsahovat konzervanty i vysoký podíl sodíku a dochucovadel, protože by jinak bývaly nechutnaly.

Na druhou stranu veřejné mínění o mnohých látkách je nutné také někdy poopravit. Specialitou mezi dochucovadly je pak takzvaný glutamát sodný, který běžně nazýváme glutamanem a na obalech potravin ho najdete také jako E621. Už jistě víte, že ne všechna éčka jsou varovným signálem. Jak je to v případě glutamátu sodného?

I když si získal v minulosti špatnou pověst, pozdější velmi rozsáhlé studie se nedopídily závěru, že by tato látka pocházející z fermentovaných potravin bohatých na cukry jako je cukrová třtina nebo řepa, jakkoli zhoršovala zdraví či zvyšovala rizika onemocnění.

Glutamát sodný je tedy bezpečný, i když jako na všechny potraviny a konkrétní látky v nich mohou být někteří citlivější, a také u nich může glutaman způsobit nepříjemnou reakci. Nutno dodat, že glutamanu navíc konzumujeme obecně významně menší množství, než je vůbec povolené denní maximum.

close info Profimedia zoom_in Instantní polévky nemívají žádnou výživnou hodnotu a ještě obsahují hodně soli.

Proč jsou instantní polévky zdraví škodlivé?

Co je tedy problémem instantních polévek a dalších jídel? Především velmi vysoký obsah soli. Množství sodíku, který představuje zhruba 40 % soli, překračujeme obvykle až třikrát, což významně ohrožuje lidské zdraví a přímo se spojuje s riziky i onemocněními.

Právě sůl, respektive sodík, je velikou hrozbou pro vaše srdce a ledviny, které takovou zátěží nesmírně trpí. Jen pro představu, denní doporučená dávka sodíku je 2 300 mg což představuje zhruba jednu čajovou lžičku soli.

Dalším problémem jsou konzervanty, dochucovadla, barviva a další aditiva, ale také fakt, že instantní polévky a jídla často obsahují minimální množství skutečné zeleniny či zdrojů bílkovin a také jejich nutriční hodnota je minimální. Na druhou stranu mohou být instantní pokrmy kalorické i bohaté na nezdravé tuky a zároveň díky nízkému obsahu bílkovin a vlákniny nezasytí.

Zdá se tedy, že jde o velmi špatnou kombinaci složení. Jsou to pokrmy, které nezaženou hlad, a ještě navíc mohou představovat zdravotní rizika v případě, že jsou součástí vašeho jídelníčku často.

