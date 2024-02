Proč si lidé přikládali cibuli na uši nebo snad do uší? Znáte tenhle trik? O něm i o dalším použití cibule si teď něco povíme. Je totiž doslova zázračná.

Co byste měli vědět o cibuli?

Cibule není jen významnou zeleninou, která patří skoro do každého jídla. Je výjimečná i svým složením a zdravotními účinky, a také jistě i proto se dostala do domácností po celém světě v mnoha podobách, různých druzích a způsobech zpracování i užívání.

Cibule se odjakživa používala nejen proto, že byla vždy po ruce a je to levná surovina. Její široké použití souvisí hlavně s tím, že je to zelenina s mnoha zajímavými zdravotními účinky, a to věděli i naši předci. Šest zázračných schopností cibule vám představí i tento příspěvek z YouTube kanálu News 24/7.

Jak vám cibule vyléčí ucho?

Možná že jste se už setkali s podobným trikem. Při bolesti ucha se dává do sluchovodu naříznutý stroužek česneku, který uvolňuje těkavé látky. Ty působí protizánětlivě, ale také anesteticky. Ulevují od bolesti a napomáhají vyléčení. Jenže do ucha se nic strkat nemá! To vám poví každý lékař a speciálně ten, který na pohotovosti už stroužky z ucha pinzetou lovil. Proti použití cibule však ani lékaři nic namítat nemohu. Nestrká se totiž do uší, ale k uchu se přikládá, a to konkrétním způsobem.

Cibuli rozřízněte na půl i se slupkou a v troubě upečte. Ještě horkou cibuli zabalte do starého ručníku, velkého textilního kapesníku nebo gázy. Samozřejmě je třeba chvíli počkat, dokud cibule mírně nevychladne, aby byla použitelná. Přiložte k uchu, pohodlně si lehněte nebo sedněte a nechejte co nejdéle působit až do úplného vychladnutí.

close info Profimedia zoom_in Cibulový čaj lze připravit ze slupek i čerstvé dužniny.

Cibulový sirup, čaj a inhalace pro vaše zdraví

Cibule také pomáhá ve formě sirupu, čaje nebo se hodí k inhalaci. Jak se používá? Sirup z cibule vyrobíte snadno, a to za pomoci cukru. Plátky nebo kostičky čerstvé cibule zasypejte cukrem a uzavřete v zavařovací sklenici. Proštěrchejte a nechejte šťávu z cibule rozpustit cukr. Velmi rychle, už během hodiny se na dně sklenice objeví tekutina. Je jen otázkou času, kdy se šťáva s cukrem zcela spojí a zůstane vám sirup. Ten se užívá po lžičkách, případně polovině lžičky u malých děti, a to třikrát denně. Pomáhá při kašli a nachlazení, zánětu dutin i rýmě.

V případě silné rýmy a kašle se doporučuje nechat čerstvou rozpůlenou cibuli v blízkosti vašeho lůžka. V noci bohužel nečistíme nos a dutiny dostatečně a stává se proto, že hleny putují dál do hrdla. Kašel a vykašlávání hlenů jsou nepříjemné všem, nicméně u dětí navíc komplikované a spojené i se zvracením, protože malé děti ještě neumějí hleny vykašlat, dáví se až zvracejí.

Nepříjemné těkavé látky, které nás při krájení cibule rozpláčou výborně zafungují v noci a regulují tvorbu hlenů. Cibule usnadňuje také dýchání a děti i dospělí se v noci méně budí a jejich rekonvalescence je významně snazší a přitom je agresivní cibulový odér nepálí v očích ani nebudí.

Z cibule, respektive cibulových slupek můžete připravit také čaj. Oproti čerstvé cibuli jsou slupky jemné a nepálivé, i když obsahují podobné látky jako čerstvá dužnina. Čisté cibulové slupky stačí spařit vroucí vodou a nechat louhovat deset až patnáct minut. Čaj můžete dochutit podle vlastních představ.

Odvážlivci připravují i čaj z cibule čerstvé, a to stejným způsobem. Na litr horké vody se používají dvě dobře nakrájené středně velké cibule.

Cibule má řadu významných vlastností. Kromě antibakteriálních desinfekčních látek, napomáhá také trávení a funkci žlučníku i žaludku, může pomoci se záněty močového i pohlavního ústrojí a stimuluje srdce i celý kardiovaskulární systém. Pomůže vám při chřipce i nachlazení, rozpouští hleny a zklidňuje kašel.

