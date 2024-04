Zdravotní benefity zmrzlých citrónů jsou o něco vyšší, než když je používáte v čerstvém stavu. Proč si je lepší dávat toto exotické ovoce do mrazáku?

Využijte z citrónů opravdu vše, co nabízejí. Je všeobecně známé, že jsou nesmírně zdravou potravinou pro náš organismus. Jedná se o výborné dochucovadlo, které je navíc plné prospěšných látek.

Fungují jako podpůrný léčebný prostředek při nachlazení, napomáhají předcházet mnoha nebezpečným chorobám a stejně oddalují předčasné stárnutí.

Jak správně zamrazit citróny? Podívejte se na YouTube video na kanálu Getty Stewart:

Zdroj: Youtube

Citróny patří do mrazáku

Citróny se dávají zpravidla do mrazáku, aby se prodloužila jejich trvanlivost. Málokdo však ví, že je to dobré udělat i pro jeho vyšší účinnost obsažených látek. Pokud to zatím neděláte, neváhejte s tím co nejdříve začít.

Názor odborníka

Americká lékařka a autorka několika knih o zdraví Marilyn Glenville uvedla, že právě slupka citrónu má největší vliv na dlouhověkost. Předchází mnoha nemocem, včetně rakoviny.

„Konzumace mrazem ošetřené citrónové kůry nejenže zlepšuje kondici člověka, přispívá také k eliminaci rakovinných buněk, zejména těch, které útočí na tlusté střevo, prsa a plíce. Já osobně se domnívám, že tento alternativní způsob medicíny by mohl počet pacientů s nádorovým onemocněním výrazně snížit,“ vysvětluje specialistka.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Vždy je nutné použít citróny, které nebyly chemicky ošetřené.

Jak zamrazit

Vždy je nutné použít citróny, které nebyly chemicky ošetřené. Každý kus nejprve omyjte roztokem vody a jablečného octa, řádně osušte, vložte celý do krabičky nebo igelitového sáčku a pak do mrazáku.

Jak používat

Po několika hodinách, nebo i následný den, citróny nastrouhejte na ostrém struhadle, a to celé včetně kůry. Citrón natlačte do formiček na led a vložte zpět do mrazáku. Díky tomuto praktickému rozporcování máte citrón v té nejzdravější formě vždy po ruce. Použít lze nejen do mnoha nápojů, ale i do salátů, polévek, těstovin nebo domácí zmrzliny.

close info Profimedia zoom_in Zmrzlé citróny nastrouhejte na ostrém struhadle, a to celé včetně kůry.

Další zdravotní bonusy

Zmrazený citrón je dokonalý na posilnění imunity, ale stejně tak si umí hravě poradit se snížením cholesterolu. Podporuje také zdravé hubnutí a lepší trávení. Zároveň je i skvělým léčebným prostředkem pro všechny pacienty s cukrovkou a tumory. Citrón v ledové formě je i vynikajícím prostředkem na zdravou a krásnou pleť.

Zdroje: www.irecept.cz, www.prozeny.cz, www.tomasrygl.cz