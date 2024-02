Pokud patříte mezi osoby, které mají potíže s vysokým tlakem, je naprosto zásadní, abyste tyto problémy neignorovali. Zkuste například tato jídla. Je to naprostá zdravotní bomba, která vám pomůže. Podívejte.

Pokud máte problémy s vysokým tlakem a srdcem, je důležité tyto problémy neignorovat a přizpůsobit jim váš životní styl. Pokud se budete stravovat správně a přizpůsobíte těmto problémům váš jídelníček, může vám to dost ulehčit od různých zdravotních komplikací. Co potřebujete, je snížit hladinu cukru a cholesterolu v krvi. A pokud máte kardiovaskulární potíže či vysoký tlak, tato zdravotní bomba vám s tím může hodně pomoci.

Youtube video, jak si doma můžete udělat pickles, najdete na kanále StillOnTheWay:

Zdroj: Youtube

Kvašená zelenina

Pokud chcete hodně prospět vašemu zdraví, zaměřte se na větší konzumaci kvašené zeleniny. Bude pro vás totiž velice důležitá a zdraví přínosná. Kvašená zelenina je doslova nabitá řadou vitamínů, především béček, které podporují funkci jater, dostávají do vašeho těla veliký přísun energie a velice usnadňují proces dělení buněk. Zároveň obsahuje také vitamín C a vitamín K2, který je prospěšný pro vaše srdce. Kyselina mléčná a mikroorganismy, které jsou obsažené v kvašené zelenině, také pomáhají usnadňovat proces trávicí soustavy.

close info Profimedia zoom_in Korejský salát kimchi je z kvašené zeleniny a může velice pomoci s kardiovaskulárními problémy a vysokým tlakem, jelikož obsahuje řadu vitamínů a tělu prospěšných látek.

Exploze chuti a zdraví

Kvašení je nejlepší a nejjednodušší způsob, jak zeleninu uschovávat na delší dobu. Pokud máte zahrádku, je to skvělý způsob, jak z ní zpracovat přebytky a mít zajištěné kvalitní vitamíny, které pochází z vašich vlastních zdrojů. Co se týče nejideálnější exploze zdraví pro vaše tělo, zkuste kimchi. Je to korejský zelný salát, který obsahuje mrkev, cibuli, směs zelí a velice aromatickou směs koření. Když kimchi projde procesem kvašení, může se podávat jako příloha, nebo jej můžete jíst samostatně. Tento pokrm bude mít na vaše zdraví opravdu blahodárné účinky, jelikož snižuje hladinu cholesterolu v krvi, a zároveň chrání vaše srdce. Tím podporuje prakticky celý váš kardiovaskulární systém. Takže určitě není od věci zařadit exotické kimchi do vašeho jídelníčku. Pokud vám však tento pokrm chutná nelibě, můžete se držet staré dobré české varianty. Kvašené zelí také podpoří vaše srdce a dodá vám velikou řadu potřebných vitamínů.

