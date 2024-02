Je vám zle, hlava třeští, už ani nevíte, jestli je vám horko nebo zima? Horečka může vypadat všelijak, ale hlavně ji rozpozná teploměr. Čím ji ale srazit? Vyzkoušet můžete i osvědčené obklady chodidel a zábaly.

Zázrak jménem cibule

Pamatujete si ještě tu dětskou říkanku o polámaném mravenečkovi? Ten byl do rána jako rys díky prášku cukru. To by se mnohým určitě líbilo a nejspíš i dětem, ale takřka zázračné schopnosti mají ve skutečnosti docela jiné potraviny.

Jsou to často ty nejbrutálnější, štiplavé a pálivé ingredience v kuchyni, které si dokážete představit. Mezi takové lomcováky patří nejen pálivé papriky nebo česnek, ale také cibule, která má velmi široké použití a dokáže pomoci při nachlazení, zánětu horních i dolních cest dýchacích, ale také horečce.

Dejte si cibuli do ponožky! To radí také tento příspěvek z YouTube kanálu TOP Zaujímavosti, který vždy nabízí zajímavá videa.

Zdroj: Youtube

Co přikládat na chodidla při horečce?

Pro snížení horečky a celkové úlevě se cibule velmi osvědčila. Nepřikládá se však na hruď nebo čelo, ale na chodidla nohou. Věda sice tyto praktiky nijak nepodporuje, ani spojení s reflexní masáží chodidel a čínskou medicínou se odborníkům nezamlouvá, nicméně nejde o praktiku, která by jakkoli ohrožovala vaše zdraví, a proto šup s cibulí do ponožky. Cibule přiložená na vaše chodila vás v žádném případě nemůže ohrozit nebo zhoršit váš stav, a kromě zápachu nohou se proto nemusíte ničeho obávat. Pokud vám udělá dobře, tak ať.

Jiní zase doporučují přikládat na chodidla kyselé zelí nebo si na noc natáhnout octové punčochy. Bavlněné ponožky nebo vyšší podkolenky namočte do octové vody. Poměr není nutné dodržovat, ale stačí zhruba 6 lžic octa na 2 hrnky studené vody. Ponožky do tekutiny celé ponořte, pak je vyždímejte a navlékněte na nohy. Přes jedny mokré ponožky pak můžete natáhnout další suché a takto jděte spát.

close info Luis Echeverri Urrea / Shutterstock.com zoom_in Od horečky prý pomůže cibule v ponožce nebo třeba octové punčochy. Zkoušeli jste už tyto rady?

Když zábal, tak Priessnitzův!

Obdobou jsou také účinné Priessnitzovy zábaly nebo obklady. Ve studené vodě namočenou a vyždímanou látku omotejte kolem trupu. Další vrstvou může být suchý ručník a deka, případně také igelit, který zabrání prosakování.

Během zábalu se má tělo napřed krátce zchladit, pak teplotu zábalu vyrovná, a nakonec se opět rozehřeje. Zábal se nechává působit dvě až tři hodiny a lze jej opakovat i čtyřikrát denně.

I tuto praktiku jistě znáte nebo jste o ní určitě slyšeli. Ač byl i Vincenz Priessnitz považovaný za lidového léčitele a ne lékaře, vysloužil si svým přínosem pomník ve Vídni i uznání v mnoha zemích, kde se na jeho popud začala používat k léčbě i hydroterapie.

Zdroje: aazdravi.cz, bylinkyprovsechny.cz, living.iprima.cz