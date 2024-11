Milujete sladká jídla a ovoce a přesto nechcete, aby hladina vašich krevních cukrů vyletěla příliš vysoko? Jezte chytře a vybírejte z takových druhů ovoce, které nabízejí spoustu vlákniny a mají také proto nízký glykemický index.

Ani ovoce není jen plné cukru

Pokud se zajímáte o složení potravin, hubnutí nebo třeba zdraví či biologii možná jste i vy díky algoritmu na sociálních médiích zcela zasypáni informacemi o tom, jaká jídla kdy jíst, která nekonzumovat vůbec, co dělá s tělem cukr a co zase vláknina. Často se můžete setkat také s tvrzením, že konzumace sladkých jídel ráno je učiněné zlo a podobně.

Jenže nejsou všechny potraviny stejné, a pokud nehltáte sypký krystalový nebo moučkový cukr po lžicích, tak se v každé konkrétní potravině, byť cukry také obsahuje, najde vždy i něco dalšího. V případě sladkého ovoce je to také vláknina, která velmi souvisí s tím, jak cukr v ovoci ovlivní vaši hladinu krevních cukrů.

Vysoká hladina cukru zajímá nejen diabetiky

Sledování hladiny cukrů je nezbytné pro všechny, kdo trpí cukrovkou a jejich tělo nemá stejné regulační schopnosti jako zdravý organismus. Hladina glukózy u zdravých lidí může být důležitá, abyste předešli návalům hladu a chutí na něco sladkého. Glukóza hraje roli také v metabolických procesech a ukládání tuku, takže je důležitá i pro ty, kteří chtějí hubnout. Výkyvy v hladině glukózy ovlivňují náladu, ale také paměť a pozornost.

Co je tedy dobou volbu a ovocem vhodným i ráno na snídani na lačný žaludek? Mělo by to být ovoce s vysokým obsahem vlákniny. Právě ta zpomaluje vstřebávání cukru. Inzulinovou citlivost navíc zlepšují i antioxidanty a polyfenoly, které by toto ovoce mělo ideálně obsahovat. Celkově by tedy mělo jít o ovoce s nízkým glykemickým indexem, který nám pomáhá označit potraviny ovlivňující hladinu krevních cukrů jen málo. Právě takovým ovocem je zelené jablko.

Proč jsou zelená jablka lepší než jiné ovoce?

Ptáte se, proč ne třeba červené? Rozdíly mezi zelenými a červenými jablky nejsou velké. Ale má se za to, že červená jablka jsou sladší a mohou podporovat chuť k jídlu. Nicméně jde spíš o kyselkavější odrůdy, případně jablka méně vyzrálá, která pak jistě jde označit za vhodnější než červená.

Jablka obecně mají glykemický index mezi 28 a 44 body, což je poměrně velké rozpětí, které však odráží právě vyzrálost a druh jablek. Výhodou jablek je navíc také jejich dostupnost a to i cenová.

Významně nižší glykemický index než jablka, mají pouze některé sezónní druhy ovoce. Jsou to například čerstvé jahody, maliny, třešně nebo angrešt.

