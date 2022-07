Nezralé zelené ořechy jsou zdravotní zázrak: Jak je využít právě teď?

Máte na zahradě ořech? Nasbírejte si jeho nezralé plody a použijte je pro výrobu přírodních životabudičů.

Nezralé ořechy se začínají sbírat na svátek svatého Jana (24. 6.) a jejich sezóna trvá až do srpna. Tak si pospěšte, ať vám neutečou! Je pravda, že nezralé plody nedáte do koláče, ale utopíte je v nápoji, kterému se říká ořechovice. Naši předkové ho vařili celé generace. A dobře dělali. Zelené ořechy jsou totiž velkou zásobárnou vitaminu C (podle některých pramenů ho obsahují až padesátinásobně víc než třeba citrony). Navíc v nich najdete vitaminy B, E, PP a spoustu tříslovin, pektinů, rostlinných silic a kvalitních mastných kyselin. Ořechovice tak fungovala jako přírodní lék při slabosti a podlomené imunitě.

Domácí lékárnička

Z nezralých ořechů se v lidové medicíně vyráběly i sirupy a tinktury na obtíže s trávením, štítnou žlázou či kurdějemi. Inspirujte se moudrostí našich předků a vybavte si svou domácí přírodní lékárničku. Abyste mohli začít, potřebujete pořádnou zásobu nezralých ořechů. Sbírejte takové plody, ze kterých při zmáčknutí vytéká šťáva. Co z nich pak můžete všechno připravit?

Ořechovice

Tahle klasika se u vás doma neztratí. Dodá vám energii a zahřeje vás v chladných dnech.

Připravte si:

1 l 40 % - 50 % alkoholu (můžete použít vodku, grapu, calvados)

24 kusů zelených vlašských ořechů

1 ks celé skořice (o délce 5 – 10 centimetru)

1 muškátový oříšek (pokud nemáte, můžete použít mušátkový květ

7 kusů hřebíčku

1 zavařovačku o obsahu 4 litry

celofán

2 – 4 gumičky

Postup přípravy:

Ořechy umyjte a nakrájejte na čtvrtky.

Do velké zavařovačky nasypte kousky ořechů a všechny další ingredience.

Směs zalijte 1 litrem alkoholu tak, aby všechny ořechy byly ponořené.

Vrchní část sklenice otřete dosucha. Přes hrdlo přetáhněte celofán a připevněte ho gumičkami.

Nádobu umístěte na slunné místo a nechte 40 dnů louhovat. Chcete, aby byl výluh silnější? Umístěte ho na přímé slunce.

Malé varování: Nelekněte se, když roztok změní barvu – někdy může dokonce až zčernat.

Po uplynutí 40 dnů svařte 150 g cukru s 400 ml vody. Roztok nechte vychladnout a mezitím zceďte ořechový výluh. Cukrovou vodu smíchejte s výluhem a výsledný nápoj nalijte do lahví a zavíčkujte. Likér uložte na tmavé místo, kde bude dozrávat. V zimních měsících vám udělá dobrou službu!

Ořechový sirup na posílení imunity

Dodá vám sílu, když jste oslabení – například při nebo po nemoci.

Postup přípravy:

Nasbírejte 40 menších zelených ořechů a nakrájejte je na kousky. Ořechy vložte do zavařovačky a zalijte je litrem kvalitního medu. Sklenice umístěte na slunné místo a nechte ji tam měsíc a půl macerovat. Hotový sirup přeceďte, nadávkujte do skleniček a uschovejte v temnu. Užívejte vždycky lžičku po ránu – dodá vám sílu! Sirup také pomáhá jako první pomoc při žaludečních obtížích.

Obklad na kožní problémy

Trpíte na záněty, popáleniny nebo jiné kožní obtíže? Vyzkoušejte tenhle obklad…

Postup přípravy:

Do hrnce dejte hrst zralých a nezralých ořechů. Zalijte je hrnkem vody, přiklopte pokličkou a povařte. Výslednou tekutinu nechte vychladnout, namočte do ní látkový obklad (nebo gázu) a přiložte na postižená místa. Uleví se vám.

