Nezralé ořechy jsou zázrak proti parazitům v těle. Stačí lžička směsi denně

Příroda nám denně nabízí nepřeberné množství malých zázraků, které je škoda nevyužívat. Tak třeba jediná lžička speciální ořechové medicíny spolehlivě zbaví tělo vnitřních parazitů. Pusťme se do toho, právě nyní je vhodný čas na sklizeň zelených ořechů.

Možná také máte rádi vlašské ořechy a přidáváte si je třeba do zeleninového salátu nebo i dalších běžně připravovaných pokrmů. Samozřejmostí jsou při pečení a Vánoce se bez nich prostě neobejdou. Ve většině případů ale jde o ořechy zralé, tedy takové, které najdeme na zemi buď již bez slupky, nebo v suchém obalu, který je možné celkem snadno sloupnout. My se ale zaměříme na mnohem časnější sklizeň, protože nezralé, tedy ještě zelené, vlašské ořechy jsou pro naše tělo doslova požehnáním…

Zelená slupka a uvnitř šťáva

Jak poznáme správně nezralý ořech? Podle světle zelené slupky a také podle toho, že po rozloupnutí nemá ještě vytvořenou skořápku tak pevnou, na jakou jsme zvyklí, přičemž její obsah je měkký a doslova šťavnatý. Právě v tu chvíli je ideální okamžik ke sklizni, pokud chceme beze zbytku využít léčivé síly takových darů přírody. To pravé období je právě nyní, tedy na konci června, kolem letního slunovratu.

Natrhejte si právě teď nezralé ořechy a využijte jejich léčivé účinky. Zdroj: Profimedia

Na cholesterol, na tlak i proti červům

Pokud se rozhodnete zařadit zelené vlašské ořechy do svého jídelníčku, rozhodně neprohloupíte. Musíte se ale rozloučit s představou o jejich chuti tak, jak ji známe od ořechů zralých, suchých. I přesto (nebo snad právě proto) je možné je využít jako přísadu do mnoha zajímavých receptů a pojistit si tak svoje zdraví. Jakým způsobem?

Nezralé ořechy, konzumované v rozumných dávkách, mohou pomoci ke snížení hladiny škodlivého cholesterolu, snižují krevní tlak, napomáhají v léčbě zánětů v těle, ale také podporují činnost mozku, snižují riziko vzniku cukrovky. Podle některých zdrojů dokonce také dokáže bojovat s rakovinným bujením, a to díky látce juglonu, která dokáže ničit nechtěné buňky bez vlivu na jejich okolí.

Vědci ale mají na tuhle látku poměrně rozporuplné názory, a proto je zároveň označována za mírně toxickou. Blahodárný vliv mají zelené ořechy na fungování střev, mimo jiné i proto, že jsou vynikajícím pomocníkem v boji proti vnitřním parazitům.

Bombičky, plné kalorií i zdraví

Oproti zralým ořechům mají ty, které utrhneme ještě zelené, více taninů, látek sice hořkých, ale fungujících jako antioxidanty. Stejně tak v nich najdeme důležité omega-3 mastné kyseliny, a to v mnohem vyšších hodnotách, než v ořeších již zralých. Při jejich konzumaci bychom si ale měli dát pozor na množství, které svému tělu dopřejeme. Ořechy obecně a tyto zvlášť jsou totiž doslova kalorickými bombičkami, které sice obsahují velké množství prospěšných látek, ale také i v jejich malém množství tolik energie, jako nám nabídne běžné vydatné jídlo.

Do medu s nimi

Jak tedy se zelenými ořechy nejlépe zacházet, abychom z jejich síly vytěžili maximum? Pokud bychom chtěli využít jejich antiparazitickou moc, pak je nejlépe naložit je do medu. Je to jednoduché: na jeden díl ořechů budeme potřebovat jeden díl medu. Nic víc, nic míň. Ořechy nameleme na mlýnku, což je vzhledem k jejich měkké skořápce celkem jednoduché, a jakmile je hotovo, bez zbytečného zdržování je uložíme do sklenice a zalijeme kvalitním medem.

Pokud bychom chtěli využít antiparazitickou moc nezralých ořechů, pak je nejlépe naložit je do medu. Zdroj: 123RF

Přibližně po dvou měsících můžeme směs, která mezitím zřídne a nebude mít již táhnoucí se medovou konzistenci, scedit. Získáme tak tekutinu podobnou sirupu, kterou také můžeme přesně stejným způsobem využít. Ti odvážnější si mohou dopřát ještě větší dávku zdraví, pokud se rozhodnou konzumovat směs tak, jak byla naložena, tedy i s dužinou. Tady ale pozor – obsah léčivých i dalších látek je v tomto případě v tak silné koncentraci, že je dobré omezit konzumaci tohoto přírodního zázraku na jednu jedinou čajovou lžičku denně. I tak svému tělu zajistíte celkem spolehlivé odčervení.

Ořechovice z nezralých ořechů

Zdají se vám zelené nezralé vlašské ořechy zajímavé, ale medová varianta vás nenadchla? Možná bude v takovém případě lepší místo medu použít pálenku. Po nějakém čase získáte vynikající ořechovici, která – jak se říká – kudy teče, tudy léčí. A navíc je opravdu dobrá. Budete na ni potřebovat asi 40 nezralých ořechů, půl druhého litru potravinářského lihu nebo pálenky, litr vody a 20 dkg medu. Pro chuť je třeba přidat také koření, a to hlavně hřebíček, skořici a pomerančovou kůru.

Vynikající ořechovice z nezralých ořechů, kudy teče, tudy léčí. Zdroj: 123RF

Rozkrájené ořechy je potřeba nejdřív nechat jeden den ve slané vodě, kterou následně slijeme, ořechy naplníme skleněnou nádobu a vodu již tentokrát nahradíme polovinou alkoholu. Důkladně uzavřenou sklenici necháme stát na světle, ideálně na přímém slunci, měsíc a půl.

Po této době alkohol slijeme (ale nevylijeme) a k ořechům přidáme koření, další část alkoholu, naředěného vodou. Po dalším měsíci je možné slít i tuto tekutinu, smíchat s první tmavou vylouhovanou částí a touto směsí již plnit sklenice.

Přichází ta nejsložitější část – nyní bychom měli před konzumací ještě přibližně dva měsíce vydržet, než bude ořechovice dokonalá. Výsledek za tu trpělivost ale stojí.

