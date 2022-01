Po které zelenině se hubne, a po které naopak ztloustnete?

K redukční dietě, stejně jako ke zdravému životnímu stylu patří bezpochyby zelenina. Která je však k hubnutí nejvhodnější a nemá nadbytečné kalorie? A která je naopak ta úplně nejnevhodnější? Pojďme si udělat jasno.

Zelenina je zdravou a nezbytnou součástí našeho jídelníčku, v tom jsou jistě všichni zajedno. Neznamená to však, že by některé druhy neměly vyšší kalorické hodnoty. Jednoduše ne po každé zelenině půjdou kila snadno dolů, protože někdy je to přesně naopak. Na které druhy zeleniny byste si měli dát pozor, pokud si chcete udržet váhu, a které si naopak můžete dopřát?

Zelenina, co hubnutí nepodpoří

Říkáte si, co je to za nesmysl? Zelenina je přece zdravá a zejména v redukčním jídelníčku si ji můžete dopřávat v neomezeném množství. Ale pozor, není to tak docela pravda a v rámci hubnutí se jedná o silně zažitý mýtus. Samozřejmě zdravé jsou všechny druhy zeleniny, ale některé druhy obsahují více cukru, a tedy i více kalorií než jiné. A to je přesně ten důvod, proč hubnutí příliš neprospívají.

Která je ta nežádoucí a proč

Při zbrklém nástupu hubnoucí diety mnozí ze dne na den nahradí běžné přílohy jako brambory, rýži a těstoviny zdravou zeleninou a diví se, že očekávané finální zhubnutí do plavek se nekoná. Vedle libového masa se nejčastěji objevuje “neškodná” mrkev, či salát z barevných paprik. A tady je zásadní problém. Právě tato zelenina totiž zastupuje sladké druhy s vysokým obsahem cukru a kalorií. Sladkou a kořenovou zeleninu je vhodné omezit jen do té doby, dokud nebudete spokojeni se svojí váhou.

Dejte si pozor na škrobnatou zeleninu, kam patří například brambory nebo kukuřice. Zdroj: profimedia.cz

Dejte si pozor také na škrobnatou zeleninu, kam patří například brambory nebo cukrová kukuřice. Brambory si tudíž jako přílohu dopřávejte jen svátečně. Obzvlášť v kombinaci s pečeným nebo smaženým masem vám v hubnutí rozhodně nebudou parťákem. U kukuřice si dejte pozor hlavně na tu sterilovanou, ale ani takové oblíbené kukuřičné lupínky nejsou kvůli obsahu cukru v boji za štíhlou postavu právě spojencem.

Dobrým pomocníkem pro odhad obsahu kalorií je barva

Méně barevně nápadná zelenina s převažující zelenou barvou ve většině případech obsahuje méně kalorií než výrazně barevná. Nejedná se však o spolehlivé pravidlo, jak potvrzují rajčata na jedné straně a pórek na straně druhé. Berte to jako dobré a rychlé „vodítko“.

Na vrcholu žebříčku k snadnému hubnutí si stojí zelené lusky, hrášek a čočka. Zdroj: profimedia.cz

Která zelenina je při hubnutí ideální?

Na vrcholu žebříčku si stojí zelené lusky, hrášek a čočka. Luštěniny, v nichž se nachází velké množství tolik potřebné vlákniny. Bohužel v běžném jídelníčku bývají často opomíjené a to je obrovská škoda. Výhodou těchto potravin je, že je nemusíte jíst samotné, stačí je přidat do salátů, rizota či semolinových těstovin. Zelené lusky mohou být také dokonalou přílohou k masu. Nejlepší je příprava na páře, kdy neztratí tolik vitamínů jako při vaření ve vodě. Pokud vám nechutná klasická čočka, vyzkoušejte červenou, protože chutná skvěle a je bohatší na živiny. A další její výhodou je, že nenadýmá.

Brokolice a květák

Brokolice a květák se řadí mezi takzvané super zdravé zeleniny. Každý, kdo se snaží zhubnout, by měl tuto zeleninu zařadit do svého pravidelného jídelníčku, protože kromě mnoha vitamínů a prospěšných látek je tvořena až z 90 % z vody a neobsahuje žádné sacharidy. Takže dietní pecka! Můžete ji konzumovat syrovou, vařenou nebo dušenou na páře. Vařená brokolice obsahuje nejméně vitamínů, proto ji raději upravujte na páře nebo jezte čerstvou. A květák? Další druh zeleniny, který je při hubnutí naprosto ideální. Je chutný, zdravý a lehce stravitelný. Lze jej připravovat na mnoho různých způsobů.

Brokolice a květák se řadí mezi takzvané super zdravé zeleniny. Zdroj: profimedia.cz

Bílá ředkev

Tuhle zeleninu, které se také říká daikon, můžete zkusit jíst syrovou i vařenou, pečenou, smaženou, najemno nastrouhanou i marinovanou nebo dušenou. Ředkev je prostě sen nápaditých kuchařů. Nejenže usnadňuje trávení, ale osvěží i vaše tělo a dech.

Kvašená zelenina

Takzvané pickles nebo také kysané zelí se výborně hodí k redukční dietě. Pomáhají snižovat glykemický index stravy a skvěle tak zlepšují trávení, a navíc jsou plné vitaminů. Dokonce se doporučuje tyto lahůdky konzumovat téměř ke každému jídlu, ke kterému se hodí, protože jsou základem hubnutí.

