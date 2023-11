Zelenina je v pestrém jídelníčku velmi důležitá. Nestačí však chroupat jen salát a myslet si, jakou službu svému zdraví děláte. Naše babičky měly ohledně zeleniny jasno a přesně věděly, kterou v tuto část roku do jídelníčku zařadit, aby byla celá rodina zdravá.

Denně byste měli sníst až 500 gramů ovoce a zeleniny, přičemž druhého jmenovaného byste měli sníst o něco více. Zelenina je zdrojem cenných vitaminů, ale také vlákniny. Posiluje imunitu, upravuje rozbouřené zažívání a skvěle chutná. Ne každá zelenina vám však v tomto ročním období prospěje stejně. Vybírejte chytře tak, abyste díky ní své zdraví maximálně podpořili.

Podzimní (ne)čas

Plískanice a sychravé počasí organismus oslabují. Stejně tak i horší nálada a touha po hřejivých slunečních paprscích. Jak se s podzimem vypořádat a co tělu dopřát, aby nestrádalo? Vsaďte na správné potraviny! Co v tuto dobu jíst a jak očistit organismus se podívejte ve videu na YouTube kanálu Jíme Jinak:

Zelenina jako studnice zdraví

Správně poskládaný jídelníček je základ úspěchu. Takový by měl obsahovat také spoustu zeleniny. Jakou zeleninu ale zvolit v podzimní a zimní čas? Mnoho lidí je přesvědčeno, že salát je to nejlepší, co mohou svému tělu dopřát. To je ovšem mylná představa. Salátové listy spolu s rajčaty je dobré nechat do teplejšího počasí. Proč? Je to křehká zelenina, která vám v chladném a pro organismus náročném počasí nedodá tolik potřebné síly. Naopak na přelomu jara a léta budou ideální. Nyní jsou daleko vhodnější plodiny, které rostou v zemi, nebo těsně nad zemí a jejich zpracování vám dá trochu více práce.

close info Profimedia zoom_in Konzumace kořenové a kulaté zeleniny v jakékoliv podobě vám v podzimních měsících dodá energii a potřebné vitaminy.

Kulatá pro vyrovnanost

Kulatá zelenina rostoucí těsně nad zemí nebo pod zemí byla v podstatě tou nejtypičtější konzumovanou zeleninou našich předků. Čerpali z ní sílu i zdraví. Mezi ty nejtypičtější patřil celer, červená řepa a zelí. Zelí je bohaté na vitamin C a ve fermentované podobě je to doslova vitaminová bomba. Nasládlá červená řepa se zemitými tóny je nejen lahodná, ale také působí proti nejrůznějším neduhům. Pravidelná konzumace dodá nejen sílu, ale také působí preventivně proti vzniku nádorových onemocnění. Celer zase působí protizánětlivě a dokáže velmi příznivě ovlivňovat zažívací trakt. Mrkev, ačkoliv není kulatá, do tohoto období rozhodně patří. Dokáže harmonizovat celý organismus. Dýně hokkaidó zase příznivě ovlivňuje činnost slinivky břišní, slezinu a také má uklidňující efekt na podrážděný žaludek. Ředkve a ředkvičky velmi příznivě ovlivňují funkci ledvin a štiplavé látky v ředkvičkách obsažené zase působí protizánětlivě.

