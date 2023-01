Jak pěstovat zeleninu v zimě na okně: Naše prababičky to uměly, dělejte to taky

Chybí vám právě teď čerstvá zelenina ze zahrádky? Snadno si ji vypěstujete během tří dnů doma za oknem. Jak na to?

Podpořte právě teď svou kondici něčím naprosto zdravým a zároveň chutným. Přestože si zrovna v tomto období nemůžete utrhnout na zahrádce dávku čerstvých vitamínů, můžete si ji vypěstovat doma. Nejenže si zpestříte jídelníček, ale také ušetříte ranec peněz a dodáte svému tělu tu správnou dávku energie.

Klíčky každý den

Naklíčená zrna a semínka konzumovali už naši předkové v dávných dobách. A naštěstí jsou opět velmi populární. Jsou totiž neskutečně zdravé, výživné a v podstatě se jedná o velmi levný zdroj vitamínů té největší kvality! Nejenže vás energeticky podpoří, ale dodá vám potřebné výživné látky a dokonale posílí imunitu, což se teď během zimy určitě hodí.

Klíčky zpestří salát, jsou chutné a nabité vitamíny. Zdroj: Shutterstock.com / iMarzi

Když se probouzí život

Ve chvíli, kdy se zrno vyvíjí z klíčku do výhonku, získává na síle i řada enzymů, které proměňují zásobní škroby na cukry. Jedná se tak doslova o vitaminovou bombu, plnou potřebných minerálů a bílkovin. Nejčastěji jsou zastoupeny vitamíny skupiny B a C, minerály jako například železo, vápník, hořčík a fosfor. Obsaženo je i množství chlorofylu, který regeneruje a detoxikuje náš organismus. Významné je i zastoupení řady aminokyselin, které podporují imunitní systém a správný metabolismus.

Nejlepší cestou jsou nakličovací sklenice

Jedná se o velmi praktickou záležitost a na současném trhu je často i v zajímavých designových provedeních. Klíčení je s ní téměř bez práce a zamezíte tak značně zbytečnému výskytu plísní či škodlivých mikroorganismů a hnilobným procesům. Součástí bývají i odkapávací misky a talířky, a to společně i se stojany, o něž nádobu podepřete. Klíčit si můžete dát jakoukoliv bobulovinu. Mezi nejčastěji využívané patří mungo, cizrna, ředkvičky, čočka, fazole, alfalfa a jetel.

Zelenina, kterou máte za tři dny na stole

Dejte si do nádoby 3 polévkové lžíce čočky, můžete si namíchat i směs z různých druhů. Přidejte stejné množství fazolek mungo a 2 polévkové lžíce cizrny. Následně veškeré ingredience zalijte vodou, a to až kousek pod hrdlo nádoby. Použité suroviny postupně nabobtnají. Voda by neměla být s obsahem chlóru, protože by mohlo dojít k narušení procesu klíčení kvůli zničení některých potřebných bakterií.

Následně nádobu uzavřete sítkovým uzávěrem na klíčení a nechte pracovat. Druhý den slijete přebytečnou vodu, kterou nemusíte vylévat, ale použijte ji jako zálivku na vaše pokojové květiny. Jistě takovou výživu ocení.

Následně propláchněte nabobtnalé ingredience v čisté vodě a nechte je řádně okapat, zabráníte tak případným plísním. V klíčící nádobě nechte v odkapávací poloze zrna naklíčit a již za tři dny se dočkáte výsledků, kdy bude nádoba naprosto plná ozdravné čerstvé zeleniny. Vždy po 12 hodinách je nutné plody propláchnout, tedy ráno i večer.

Klíčky můžete nasypat téměř na jakékoli jídlo a skvělé jsou na krajíci dobrého chleba. Zdroj: Shutterstock. com / Alena Haurylik

Jak klíčky použít?

Protože má každý klíček jinou chuť, můžete tuto zdravou lahůdku používat jako zajímavé dochucovadlo mnohých pokrmů. Hodí se nejen na krajíc chleba s máslem, který si možná dáváte k snídani, ale s přehledem jimi dokonale okořeníte chuť čerstvých salátů a všech možných zeleninových i masových pokrmů. Stejně tak lze klíčky použít jako přísadu do pomazánek, jogurtů a polévek.

