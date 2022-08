Při loupání zeleniny dělá většina Čechů stejnou chybu stále dokola a ničí ji

Poslední dobou jsme zvyklí slupku u zeleniny odstraňovat. Proč? Neboť slyšíme horem dolem, že obsahuje množství chemie, které bychom zbytečně jíst neměli. Možná proto se plno lidí uchýlila k pěstování zeleniny na vlastní zahrádce. Ale je tato vypěstovaná zelenina opravdu 100% zdravá?

Raději loupete slupku tam, kde je to jen možné? Ano, i to je způsob určité ochrany proti škodlivým látkám, ale u některých plodin je to zbytečné. Jak byste při zpracování zeleniny měli postupovat?

Zelenina z obchodu versus domácí

Hned ze začátku vás nejspíš zklameme tím, že i rajčata pěstovaná na vaší zahradě nejsou bez rizika. Ač se zahrádkář snaží jakkoliv, příjem dusičnanů z půdy ovlivnit nemůže. Ale faktem je, že pokud dotyčný nepoužívá žádné hnojivo, obsah dusičnanů bude v konečné fázi pod limitem. To samé platí i u pesticidů. ALE… ano, muselo to přijít. Jestliže nic ze zmiňovaného pěstitel nepoužívá, je vysoké riziko napadení chorobami, které mohou vytvářet zdravotně závadné látky.

Pokud si myslíte, že když hnojíte „zdravě“ například slepičinci, tak tu máme opět zklamání, ono to moc zdravé není. Důvodem je přehršel dusíku, jehož množství je o parník vyšší než v kupovaném hnojivu.

Ani doma vypěstovaná zelenina není 100% zdravá. Zdroj: Shutterstock

Důkladné omytí

Před zpracováním zeleninu dobře omyjte, nejlépe pod proudem pitné vody a rukou jí současně otírejte. Omývání je důležité jak u kupované zeleniny, tak u biozeleniny či z domácího zdroje.

„Zárodky chorob jsou všude ve vzduchu, tedy i na produktech z vlastní zahrádky nebo bioprodukce.“ říká o mytí zeleniny pan O. Faměra z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.

Omytím tedy odstraníme prach a spóry mikroorganismů, ale jiné případné škodliviny v zelenině zůstávají. Jestli tomu tak je a v zelenině se škodliviny nachází, ani oloupání pak nepomůže.

Většina kuchařů, a to zejména ve stravovacích zařízeních, zeleninu pouze oplachuje pod tekoucí vodou, což ale opravdu nestačí, musí se k tomu přidat i již zmiňovaná ruka, která bude povrch plodiny třít.

Brambory by se měly loupat jen při ošetření proti klíčivosti. Zdroj: Autor: JIANG HONGYAN / Shutterstock.com

Loupat nebo neloupat

Pan Faměra dále uvádí, že loupání brambor je naprosto zbytečné, protože zbytky pesticidů jsou uvnitř hlíz. A hned tu máme jednu výjimku a to brambory, které jsou ošetřené proti klíčivosti – ty by se loupat měly. Dále se nemusí loupat mrkev, která by škodliviny měla uvnitř kořene, pokud by nějaké obsahovala.

Na druhou stranu by se měly loupat kupované salátové okurky, protože se opravdu ve velkém stříkají. Naopak ty domácí ne, ochudili byste se o spoustu prospěšných látek. Úplně to samé platí u cukety.

Nemilosrdně vyhazovat byste měli i malinko nahnilé kusy zeleniny, protože mikroorganismy se dostanou i daleko od viditelné kontaminace. Dozajista to neplatí u listové zeleniny, kde je potřeba odstranit pouze daný list.

Všechny plodiny, které jsou n našem trhu k dostání, mají povolené určité množství „škodlivin“, ale jak na tom doopravdy nabízená zelenina je, to nikdo z nás netuší, neboť se kontroly provádějí pouze nárazově. Záleží jen na svědomí pěstitele, jakým způsobem s chemií při pěstování zachází.

Zdroje: magazin.recepty.cz, www.tyden.cz, www.kupi.cz