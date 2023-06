22 denní zeleninová výzva slavné zpěvačky: Zhubla ona, zhubnete i vy

Sexy zpěvačka Beyoncé po porodu přibrala spoustu kil. S dietou známou jako Coachella Diet plan ale následně zhubla neuvěřitelných 29 kilogramů. Jak to dokázala?

Podle výživových terapeutů se má hubnout pomalu, ideálně dvě kila za týden. Na tohle ale neměla cílevědomá zpěvačka čas. Své nové turné si totiž naplánovala už tři měsíce po porodu. A potřebovala na něm vypadat perfektně. Naštěstí její přítelem je trenér, fyzioterapeut a spisovatel v jedné osobě – Marco Borges – který se proslavil knihou The 22 – Day Revolution Diet.

Jde o speciální jídelní plán, díky kterému za 22 dní shodíte neuvěřitelný počet kilogramů. Beyoncé si dietu naordinovala na 30 dní, protože chtěla vypadat stejně dobře, jako když vystupovala na slavném festivalu Cochaella. Proto se mezi fanoušky začalo dietě přezdívat Cochaella Diet.

Beyoncé bývala a je štíhlá. Zdroj: Profimedia

Minimalismus na talíři

Pravidla téhle diety jsou extrémní, stejně jako pak bývá extrémně dobrý výsledek. Pokud chcete jít ve stopách Beyoncé, Váš jídelníček na příští dny by měl obsahovat pouze rostlinnou stravu. Žádný (ale opravdu žádný) chléb, sacharidy, cukr, mléčné výrobky, maso, ryby nebo alkohol.

Pro Beyoncé, která miluje pizzu to byl křest ohněm. Najednou nevěděla, co má vlastně jíst. Fazole? Ořechy? Avokádo? Nalodit se na nový jídelníček pro ni nebylo snadné, ale postupně přicházela na pokrmy, které by mohla vydávat za snídani, oběd či večeři. Evergreenem byla ovesná kaše s borůvkami, míchané bílky, chia pudink, rajčatový nebo avokádový salát.

Součástí diety je i zeleninové smoothie. Zdroj: Profimedia

Tak trochu jiné vaření

„Zpočátku jsem měla dost velký hlad,“ přiznává celebrita, která svůj dietní plán navíc podpořila každodenní fyzickou aktivitou. Ať už šlo o tanec, běh, cvičení nebo posilování. Bohužel rostlinná jídla bývají sice méně kalorická, ale také rychleji stravitelná. Sotva sníte jedno, už vám kručí v břiše. Boyoncé se proto musela naučit ze zeleniny vařit i teplá jídla a hodnotnější pokrmy. Inspirací jí byla například zelná polévka, dýňová polévka s kokosovým mlékem, čočkový burger, tofu nebo okurkové smoothie. Klasické těstoviny Beyoncé nahradila výživnější quinoou.

Ovesné vločky s ovocem jsou dobré a syté. Zdroj: Profimedia

Hřích zvaný pizza

„Po šesti dnech začal hlad částečně ustupovat. Nicméně ozval se další problém. Mému tělu chyběl cukr! A já hned začala snít o muffinech. Nakonec jsem to vyřešila ovocem - zejména třešněmi a borůvkami,“ přiznává celebrita. Po 30 dnech dietní stravy Beyoncé shodila neuvěřitelných 26 kilogramů. Se svou váhou je spokojená, nicméně sama ví, že tím boj neskončil. Musí si hlídat svůj jídelníček. „Nežiju ale jako asketa. Jednou za týden – nejčastěji v neděli – si dám pizzu. Na ní jsem vážně závislá,“ přiznává.

Chcete podobnou dietu zkusit?

Tady je malá ochutnávka. Připravte si mexické guacamole:

Nakrájejte 1 cibuli na kostičky a smíchejte ji se šťávou, kterou jste vymačkali z 1 limety. Směs nechte uležet 5 minut a poté do ní přidejte 1 šálek nakrájených rajčat, 4 stroužky čerstvého nasekaného česneku, 1 lžičku kmínu a ½ lžičky soli. Do směsi přidejte 4 oloupaná avokáda a důkladně je rozmačkejte vidličkou. Podávejte ozdobené snítky koriandru.

Mexický pokrm guacamole je dietní a zdravá lahůdka. Zdroj: Profimedia

Zdroje: anyreasonvegans.com, www.prozeny.blesk.cz