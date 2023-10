close info 123RF

Jestliže jste v situaci, že chcete shodit nějaké to kilo navíc, máme pro vás skvělý recept na hubnutí. Připravte si zeleninový kastrol. Chcete vědět, co to je?

Zhubnout se dá i bez drastických a nezdravých diet. Stačí se jen pravidelně hýbat a správně jíst. Záleží samozřejmě i na výběru konkrétních potravin. Vsaďte na zeleninu. Nejenže dáte svému tělu řádnou dávku užitečných látek a na podzim i tolik potřebných vitamínů, ale budete hubnout zdravě, a navíc i chutně! Zkuste si dávat pravidelně namísto obvyklé večeře zeleninový kastrol nebo možná i pekáček. Možná vám zachutná tak, že si ho budete dopřávat i k obědu… Jak si připravit zeleninový plech na hubnutí jednoduše v troubě? Na to se podívejte ve videu: Zdroj: Youtube Recept na hubnoucí zeleninový kastrol Nejprve pečlivě omyjte 1 celou brokolici a pokrájejte ji na menší kousky. Následně ji vložte do hrnce s vroucí vodou a přidejte trochu soli. Povařte ji zhruba 1 až 2 minuty, pak ji sceďte a vložte do čisté misky. Přicházejí na řadu cukety. Omyjte si dvě středně velké cukety, a i se slupkou je pokrájejte na menší kousky. Dejte je na trochu rozpáleného oleje na pánev a na mírném stupni plotýnky opečte ze všech stran dozlatova. close info Shutterstock zoom_in Brokolici vařte jen krátce, aby neztratila barvu, chuť a cenné látky. V další pánvi si na trošce olivového oleje osmažte najemno pokrájenou 1 až 2 cibule, a to po dobu 5 až 7 minut, dokud nezesklovatí. Následně přidejte 2 očištěné mrkve pokrájené na kolečka a smažte další 3 až 5 minut. Připravte si zapékací misku V tuto chvíli vytřete dno i stěny zapékací misky či hlubšího pekáčku či kastrolu olivovým olejem a rozložte připravenou zeleninu tak, aby zabírala 1/3 brokolice, další 1/3 mrkev s cibulí a poslední osmažená cuketa. Chutná zálivka na zapékání Nalijte si do misky 400 g řeckého jogurtu a přidejte jeden stroužek čerstvého rozmačkaného česneku. Pak dodejte čerstvě posekanou petrželovou nať a řádně veškeré ingredience promíchejte. Následně s touto zálivkou zalijte zeleninu v pekáčku. … a to není všechno V tuto chvíli si pokrájejte 10 až 12 cherry rajčátek a 100 g sýru feta a poskládejte je na povrch zeleniny se zálivkou. V tuto chvíli vložte kastrol se všemi ingrediencemi do předem vyhřáté trouby na 200 stupňů Celsia a pečte zhruba 20 minut. Zálivka k servírování Mezitím si do menší misky dejte 3 polévkové lžíce řeckého bílého jogurtu, přidejte 1 polévkovou lžíci hrubozrnné hořčice a snítku nasekané petrželové natě. Řádně promíchejte a máte v mžiku hotovou dokonalou a dietní omáčku! close info Shutterstock zoom_in Díky zálivce z jogurtu bude zeleninový kastrol ještě lahodnější, ale stále dietní. Kterou zeleninu vybrat? Brokolice bez kalorií Chcete znát, jakou má největší výhodu tato zelenina pro hubnutí? Je téměř bez kalorií. Zároveň obsahuje velké množství vitamínů, stopových prvků, minerálů a užitečných aminokyselin! Cukety plná vlákniny Stejně jako brokolice je i cuketa skoro bez kalorií. Ve 100 g je pouhých 24 kcal a je opět přímo „nabušená“ velkým množstvím vlákniny. Takže vám nebude hrozit noční přejídání. Navíc tato zelenina usnadňuje trávení. Petrželová nať plná minerálů Tato bylinka plná intenzivní vůně je také plná užitečných vitamínů. Nejvíce jsou zastoupeny C, E B a betakaroten. Za zmínku stojí i solidní zásoba minerálů, potřebných pro zdravý chod našeho organismu. Protože posiluje imunitu, vyhnete se i kdejakému nepříjemnému nachlazení. A protože podporuje dobré trávení a podílí se i na zrychlení metabolismu, jistě vám pomůže s nadbytečnými kilogramy. Cibule dodá antioxidanty Cibule je dokonalý zdroj vitamínů, a to hlavně skupiny B, známého „céčka“, ale i E, D a K. Zároveň je skoro bez kalorií a má nízký glykemický index 10. Kromě vysokého obsahu vlákniny, je v ní i spoustu antioxidantů, které jsou důležité při hubnutí. Mrkev pro detoxikaci Tato zelenina je také zdrojem mnoha užitečných látek pro naše zdraví a dobrou kondici těla. Napomáhá detoxikaci a dodá nám velké množství rozpustné i nerozpustné vlákniny. Související články close Zdraví Ochablá prsa po 50: Čaj z bylinky podobné našemu jeteli denně umí skoro zázraky close Horoskopy Zjistěte, v čem jste nejlepší ze všech. Prozradí to vaše datum narození Zdroje: www.novinky.cz, www.decorexpro.com

