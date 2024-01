Když vám vyraší pupínky v pubertě, všichni to chápou. Ale jakmile je máte ve 30, 40 nebo 50 letech, je to tristní. Jak se můžete těchto pupínků zbavit?

Mít akné není ostuda. Alespoň podle dermatologů, kteří tvrdí, že pupínky jsou většinou spojené s nerovnováhou ženských a mužských hormonů v těle. Možná to nevíte, ale hormony řídí látkovou výměnu v těle v různých vrstvách kůže. A když je jich přebytek, způsobuje zvýšenou produkci kožního mazu a tím pádem spoustu kožních neduhů. Jedním z nich jsou ucpané kožní póry (známé také jako černé tečky), bolestivé vřídky a akné.

Jednorázovka nebo trvalý problém?

Zbavit se tohoto „nadělení“ jen tak. „Zkoušela jsem akné vymáčknout, ale ještě tentýž den se mi na stejném místě udělal pupínek znovu,“ stěžuje si pětatřicetiletá servírka Jolana, kterou pupínky už nějaký ten pátek ničí „Připadám si jako kropenaté vajíčko. Sotva jeden pupínek odezní, za chvíli zase vyraší další.“ Podle dermatologů je jednorázová produkce pupínků spojená s menstruací nebo stresem. Pokud ale máte akné častěji jako například paní Jolana, je to znakem toho, že děláte něco špatně. Ale co?

Nedotýkejte se obličeje!

Podle dermatologů je nejčastějším hříchem majitelů uhrovité pleti fakt, že si často sahají na obličej. Statistiky mluví o 16 – 25 dotecích za hodinu. Což je poměrně dost! Když si uvědomíte, kolik bacilů máte za ten den na rukou, je to poměrně slušná zásoba různých zánětlivých a infekčních látek. A teď klíčová otázka: „Proč tolik doteků obličeje?“ Podle psychologů jde o zlozvyk, který má neurotický charakter, stejně jako kousání nehtů. Pokud tento neduh trápí i vás, můžete ho nahradit třeba tím, že místo obličeje se dotýkejte druhé ruky nebo jiné části těla. Méně doteků obličeje znamená menší riziko nečistot. A tím pádem i akné.

Očistná pleťová maska

Zklidní kůži a propůjčí jí svěžest. Jak si ji připravíte: Odstraňte lístky ze dvou čajových sáčků a navlhčete je teplou vodou. Poté je smíchejte s medem nebo gelem z aloe vera. Hotovou směs naneste na místa, která jsou náchylná na tvorbu akné (většinou se jedná o T – zónu, tedy čelo nos a brada). Masku nechte působit 20 minut a poté spláchněte.

Déšť ve spreji

Zelený čaj můžete použít i jako osvěžovač pro pleť a to nejen v létě, i kdykoliv přes rok. Stačí, když uvaříte zelený čaj, dáte ho vychladit a přelijete do nádobky s rozprašovačem. Denně si pak dopřejte „čajovou sprchu“. Po 10 minutách obličej opláchněte. Čaj by měl vaši kůži zklidnit a zároveň podpořit v rychlejší regeneraci. Což se v případě pupínků a akné více než hodí.

