Zelený čaj s mlékem: Proč je tato směs ideální pro hubnutí po padesátce?

Jste dáma po padesátce a rozhodla jste se pár kilo nadobro odložit? K vysněné postavě vám kromě správné životosprávy s dostatkem pohybu pomůže i zelený čaj s mlékem. Ve správných dávkách totiž dokonale podpoří váš úbytek na váze.

Nenechte se odradit názory, že se po padesátce nedá s figurou už nic dělat. Není to pravda! Záleží jen na vás! Stačí být pevný v kramflecích a jít si pevně za vytouženou a vitální postavou. A k tomu si s radostí popíjet lahodný zelený čaj vařený v mléce.

Padesátka znamená v dnešní době „půlku“ života

A přesně to se odráží i na našem těle. Už to není jako ve dvaceti, kdy šlo všechno téměř samo. Ale neznamená to, že zhubnout je v tomto věku nemožné. Jde to v každém věku, jen to chce vyladit v životě pár drobností. Vše je o kvalitní stravě v přiměřeném množství, o dostatku aktivního pohybu a samozřejmě i o jisté mentální hygieně. Protože bez vnitřního klidu a pohody jde všechno podstatně pomaleji a hůře.

100 ml zeleného čaje obsahuje pouhžch 0,48 kcal. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Proč po padesátce přibíráme

V ženském těle dochází v tomto období života k zásadním hormonálním a metabolickým změnám, které ovlivňují mnohé. Protože ubývá svalová hmota, je hubnutí podstatně pomalejší. Ovšem je trvalé, když se nevrátíte ke špatným návykům. Není však řeč o nezdravém hladovění!

Mléčným zeleným čajem ke ztrátě hmotnosti

Potřebujete zhubnout, ale stále se vám to nedaří? Vyzkoušejte britskou čajovou dietu, která vám přinese brzké viditelné výsledky. A pokud patříte k milovníkům pravidelného popíjení čaje, je to metoda přesně pro vás. A co kalorie? 100 ml zeleného čaje obsahuje 0,48 kcal. Polotučné mléko s 1,5 % tuku zase 47 kcal.

Populární způsob hubnutí slibuje ztrátu až dvou kilogramů týdně. Připravený nápoj byste měli vypít vždy 20 minut před jídlem. Obsažená vláknina vás zasytí a vy ve výsledku nesníte tak velkou porci, samozřejmě nějakého lehkého, chutného a zdravého pokrmu.

Zároveň si díky „zelenému mléku" budete pravidelně čistit tělo od nežádoucích toxinů. Kúru si naordinujte maximálně dvakrát měsíčně. Tato očista je však naprosto nevhodná pro všechny, kteří trpí intolerancí na mléko nebo mají potíže se žlučníkem či ledvinami.

Pokud si chcete vyrobit množství na tři hrnky, nalijte si 600 ml mléka do připraveného hrnce a vsypte do něj 2 až 3 vrchovaté čajové lžičky zeleného čaje. Zdroj: Profimedia

Jak zelený čaj s mlékem správně připravit

Pokud si chcete vyrobit množství na tři hrnky, nalijte si 600 ml mléka do připraveného hrnce a vsypte do něj 2 až 3 vrchovaté čajové lžičky zeleného čaje. Mléko postupně přiveďte k varu a vařte zhruba 2 až 3 minuty. Následně hrnec sundejte z hořáku, přikryjte ho poklicí a nechte čaj ještě 20 minut louhovat. Po uplynutí náležité doby stačí mléko přecedit a můžete lahodný nápoj podávat na stůl v čajových šálcích.

Inspirujte se na videu zde:

Jak je možné čaj používat

Buď můžete vypít vždy jeden šálek před každým jídlem, anebo si zvolit druhou možnou cestu. Stačí pít jeden malý šálek každé 2 hodiny a zároveň organismus dostatečně hydratovat pravidelným pitím vody, a to vždy 1 sklenicí v průběhu dvou hodin.

