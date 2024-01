Patříte k vyšší věkové kategorii a chcete mít pevné zdraví a popřípadě i shodit pár kil? Pravidelně si dopřávejte zelí, které má na tělo perfektní účinky.

Chcete znát tuzemskou superpotravinu, která je dokonalým životabudičem? Jezte zelí! Tato dokonalá zelenina ochrání srdce, povzbudí imunitu, pomáhá hubnout, a navíc i skvěle chutná. A pokud nemáte své vlastní domácí zásoby ze sklizně, pořídíte je za pouhých pár korun a s vaším zdravím dokáže udělat naprosté zázraky.

Jak připravit domácí kysané zelí se podívejte v YouTube videu na kanále Beliani:

Zdroj: Youtube

Zelí bylo opěvované již ve starém Egyptě

Zelí se s oblibou pěstuje již více než 4000 let a staří Egypťané mu dokonce přikládali božskou moc a zeleninu často obětovali bohům. V jeho mocné účinky a sílu věřili i ve starověkém Řecku a ceníme si jich dodnes. Jedná se totiž nejen o chutnou potravinu, ale i o zeleninu s mnoha významnými látkami, které skvěle podporují naše celkové zdraví.

close info Shutterstock.com zoom_in Vzhledem k faktu, že je zelí plné probiotik, má výborné účinky na celý trávicí systém a imunitu.

Proč zelí léčí

Zelí je známé svým vysokým obsahem vitaminu C a síry. Je bohaté také na antioxidanty a další vitamíny a sloučeniny, které inhibují a čistí naše tělo od karcinogenů. Zelí je také významnou potravinou pro mozek a výborně pomáhá udržovat paměť a koncentraci. Obsažené látky zabraňují poškození nervů a zlepšují obranu proti Alzheimerově chorobě a demenci. Jediné, co byste měli dodržet, je konzumace v čerstvém nebo kysaném stavu. Nadbytek vařeného zelí by vám mohl naopak poškozovat játra. Jaké jsou tedy pozitivní účinky zelí?

Dokonalá podpora imunity

Vzhledem k faktu, že je zelí plné probiotik, má výborné účinky na celý trávicí systém a imunitu. Ze všeho nejvíc právě to kysané. Vysoký obsah vlákniny a vody pomáhá předcházet zácpě a udržovat v trávicím traktu zdravé prostředí. Váže na sebe totiž ve střevech nebezpečné karcinogeny, cholesterol a žlučové kyseliny. Podporuje správnou peristaltiku střev a výborně tak přispívá k pravidelnému vyprazdňování.

Díky tomu je zelí skvělou prevencí před nemocemi jako je obezita, srdeční nemoci, hemeroidy, cukrovka, ale i rakovina. Pravidelně si dopřávejte i šálek šťávy z kysaného zelí, jde nejen o skvělý nakopávák, a to i po probdělé noci, ale také o superdávku užitečných látek pro celý organismus a tolik potřebnou silnou imunitu. Pokud si do šťávy přidáte med, máte perfektní medicínu na bolest v krku, bolavé průdušky, ale i skvělé kloktadlo.

close info shutterstock zoom_in Zelí je dokonalou potravinou i v případě, že jste se rozhodli zhubnout.

Ideální zelenina pro hubnutí

Zelí je dokonalou potravinou i v případě, že jste se rozhodli zhubnout. Ve 100 g zelí je pouhých 17 kalorií, takže po něm zcela jistě nepřiberete. Navíc vás poměrně na dlouho zasytí. Napomáhá správnému fungování metabolismu a rychlejší detoxikaci těla, čímž pohyb kil směrem dolů značně urychluje. Pokud patříte k těm, koho trápí celulitida, mnohem rychleji se jí zbavíte.

