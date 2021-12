Proč si naše babičky přikládaly na prsa zelné listy? Je to skvělé pro zdraví

Za mládí našich babiček a prababiček nebyly k dispozici žádné vychytávky z lékárny, které vám po porodu zredukují strie, pomohou s bolestí při kojení či před menstruací. Musely si tak pomoci díky dostupným bylinkám či jiným plodům, které měly po ruce. K čemu využívaly sílu zelných listů naše babičky?

Prsa jsou symbolem ženskosti, plodnosti a krásy. Každá žena si přeje mít krásná a pevná prsa, která září zdravím na první pohled. Někdy ale prsa bolí a vy nevíte, co s tím. Jde především o prsa kojící či před menstruací. Jak si pomoct od nepříjemné bolesti?

Možná se budete divit, ale stačí vám k tomu zelné listy. Zelí má totiž hojivé účinky, čímž příznivě působí na prsa, zmírňuje bolest prsou před menstruací i prsa podrážděná kojením.

Jak si takový obklad ze zelí připravit? Vezměte hlávku zelí, dejte ji na hodinu do lednice, aby byla studená. Poté z ní otrhejte tvrdé lupeny, opláchněte studenou vodou a vložte je na prsa do podprsenky. Udělejte si v nich malé otvory na bradavky.

Zelí vám pomůže s kojením i hemoroidy. Zdroj: Profimedia

Obklady nechte působit na prsou dvacet minut

Obklad nechte působit alespoň dvacet minut a v případě potřeby opakujte klidně každý den. Po dobu, kdy budou listy přiložené na prsou, budou pohlcovat přebytečné teplo a snižovat otoky. Uvidíte, že bolest zmizí a vy si tento starý babský recept nebudete moci vynachválit.

Ledovými obklady ze zelných listů si můžete pomoci i v případě, že se potřebujete rozkojit. Pokud byste totiž nechaly prsa nalitá, bolela by vás a došlo by ke snížená tvroby mléka, což jistě nechcete. Sledujte tedy, zda má vaše miminko mléka dostatek a pokud se vám to nezdá, kontaktujte laktační poradkyni.

Zelné obklady pomohou i s hemoroidy

Zelné obklady pomohou i s hemoroidy, které trápí velké množství těhotných žen. V tomto případě si vložte list zelí mezi půlky, nandejte čisté spodní prádlo a jděte spát. Ráno list vyndejte a omyjte konečník vlažnou vodou.

Zelí se dá využít na sto způsobů Zdroj: Helen Sushitskaya / Shutterstock.com

Dále tato zelenina skvěle pomáhá na akné, ranky, odřeniny, malé popáleniny i rozpraskanou kůži či omrzliny. Zelí totiž dezinfikuje, zklidňuje a hojí.

V neposlední řadě jsou zelné listy účinné i v boji s revmatismem. Vložte je mezi dva ručníky, ohřejte a přikládejte na bolavé klouby.

