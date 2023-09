Padesátka je obzvláště pro ženy jakýsi pomyslný předěl mezi mládím a další částí života. Není ale potřeba zoufat, za prvé nikdo nemusí náš věk znát. Znáte účinky datlí? Je to podle některých zázrak věčného mládí.

Kdo by si nechtěl co nejdéle připadat přitažlivý a mladistvý? Asi bychom našli jen málo lidí, kteří by se těšili na stáří. Proti běhu času sice můžeme bojovat, ale samo od sebe to nepůjde. Můžeme si však na pomoc přizvat některé výborně působící potraviny, mezi nimiž vévodí datle. Co všechno tohle celkem nenápadné ovoce, které koupíme v obchodě většinou sušené, dokáže udělat s naším tělem? Doslova zázraky.

Co všechno víme a nevíme o datlích? Třeba se něco nového dozvíte i z tohoto videa:

Zdroj: Youtube

Nic nového pod sluncem

O tom, jak významná potravina datle ve skutečnosti jsou, vypráví již dávné záznamy kupců, kteří datle převáželi z jednoho místa na druhé a velmi výhodně s nimi obchodovali již před tisícovkami let.

Datle byly důležitou komoditou na Blízkém východě a v severní Africe, kde si místní užívali jejich blahodárného působení plnými doušky. Dobře věděli, proč to dělají. Udělejme pro svoje tělo něco dobrého i my a zkusme si dát každý den alespoň jednu datli. Po krátké době se budeme cítit přece jen o něco lépe a i pohled do zrcadla bude příjemnější.

Důležité antioxidanty

Kdybychom se chtěli ptát, jak mohou datle působit na omlazení organismu, měli bychom k dispozici doslova desítky odpovědí a všechny by byly správné. Jedním z hlavních důvodů je ale podle vědců obsah antioxidantů, které v našem těle zvládají odstraňovat takzvané volné radikály, jež mohou způsobovat poškození a tím i odumírání buněk.

Čím rychleji buňky odumírají, tím rychleji také stárneme. Rovnice je proto velmi jednoduchá: více antioxidantů rovná se méně odumřelých buněk a tedy i pomalejší stárnutí. Třeba i díky datlím, které obsahují skutečně velkou nálož těchto látek.

Co všechno datle v těle ovlivňují

Co vlastně můžeme nazvat antioxidanty? Jsou to například karotenoidy, jež ovlivňují hlavně kvalitu zraku, ale působí také podpůrně na zdraví srdce. Dále bychom mohli hovořit o flavonoidech, které se dokáží vypořádat se záněty, které zbytečně zatěžují tělo a mohou způsobovat další chronické choroby, jako je například cukrovka.

close info shutterstock zoom_in Jedna datle denně a budete se cítit lépe.

Dalším benefitem, který flavonoidy přinášejí, je podpora správné a zdravé činnosti mozku, boj proti vzniku a rozvoji Alzheimerovy chodoby a dokonce se uvažuje také o jejich příspěvku k prevenci rakovinného bujení.

A pak je tady ještě kyselina fenolová, která se na udržení dobré kondice a zdraví podílí obdobně jako zmiňované flavonoidy. Také ona je prospěšná jak pro srdce, tak i pro mozek, bojuje se záněty a hovoří se o ní v souvislosti s obranou proti rakovině. Tyto látky tedy pomáhají udržet dobré zdraví a tím i pozitivní pohled na život, který je k zachování mladistvého vzhledu i mysli velmi důležitý.

close info Profimedia zoom_in Datle rostou na palmách ve velkých trsech

Pro hezčí pleť, vlasy i nehty

Nemůžeme si připadat mladí, když se k nám ze zrcadla vrací obraz strhané tváře a nezdravých vlasů. Nezoufejme a hurá do obchodu pro datle. Poradí si totiž i s těmito příznaky stárnutí, rozjasní pleť, postarají se o kvalitu vlasů i nehtů, stejně jako se účinně postaví proti řídnutí kostí a rozvoji takzvané noční slepoty, s níž se potýkají hlavně řidiči.

Díky vysokému obsahu železa datle působí proti anemii a pomáhají i k větší produkci hemoglobinu, jenž je zodpovědný za zásobení těla kyslíkem. I to je jeden z důležitých faktorů, které udržují tělo v dobré kondici.

Datle jako bonus i pro muže

Nyní by měli zbystřit hlavně muži, ačkoliv je tento text věnován zvláště ženám. Datle podle provedených průzkumů a vzhledem k obsahu jednotlivých složek působí pozitivně na mužskou plodnost. Vitamíny a minerální látky, které spolu s datlí přicházejí do těla, mohou být nápomocné při zvyšování počtu spermií i jejich kvality, ale také kladně působí na výkonnost mužů v této oblasti.

