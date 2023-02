Vědci objevili tajemství: Ženám nad 50 let prospívá houpaní na houpačce. Jak?

Houpačku miluje snad každé malé dítě. Čím jsme ale starší, činnosti, jako je třeba právě houpání na houpačce, jdou naprosto mimo nás. K některým bychom se však měli vrátit. Mají velmi pozitivní vliv na naši kondici i zdraví. Jaké?

Rozhoupat se na klasické houpačce z lana a středového prkna není úplně jednoduché. I jako děti jsme se to museli naučit. Zapojit ty správné svaly, kývat nohama nestačilo. Houpání na houpačce je považováno za dětskou záležitost, ale ruku na srdce, když jdete náhodou kolem hřiště a spatříme povědomou atrakci, nemáte někdy chuť se vrátit o pár let zpátky a na chvíli zase cítit vítr ve vlasech a blažený pocit v břiše?

Věk je jen číslo

V tomto případě, víc, než kdy jindy platí, že věk je jen číslo. Houpání je podle vědců skvělá věc už z několika důvodů a rozhodně byste se ho neměli vzdát jen kvůli tomu, že vám přibylo pár svíček na dortu. Jak už jsme nastínili výše, obyčejné houpání na houpačce stimuluje mysl a navozuje dobrou náladu, stejně jako pocit svobody.

Houpání na houpačce je zdravé v jakémkoli věku. Zdroj: shutterstock

Zažeňte stres a chmury

Pokud se budete houpat na klasické houpačce, tedy dopředu a dozadu, příznivě ovlivníte činnost svého mozku. Díky specifickému houpavému pohybu dojde k aktivaci kreativní části myslícího orgánu, dojde k prokrvení celého těla a pocitu dobré nálady.

Pokud se budete houpat třeba v houpací síti, a to pohybem zprava doleva, dojde k celkovému zklidnění organismu a dost možná vás takový pohyb ukolébá ke spánku. Usnete-li, je to jedině dobře. Během houpání je spánek mnohem hlubší a mozek má čas na regeneraci, což má velmi příznivý vliv na myšlení i paměť.

Hubněte díky houpání

Trápí vás povolené svalstvo a nějaké to kilo navíc a nenašli jste vhodnou aktivitu, která by vás bavila? Běh a posilovna není pro každého a přemlouvat se k nějaké aktivitě není dobrá strategie. Zkuste se však vrátit do mladých let a hubněte houpáním.

K rozhoupání houpačky svépomocí je zapotřebí zapojení poměrně široké škály svalů. Ty jsou potřeba, abyste se nějakou dobu udrželi i ve stejném houpacím rytmu. Během houpání dopředu a dozadu pracují svaly na stehnech i břišní svalstvo. Představte si, že hodinovým houpáním vaše tělo spálí krásných 200 kalorií a to už není úplně málo!

Obyčejné houpání přináší hned několik zdravotních benefitů. Od štíhlé postavy po zlepšení paměti a koncentrace. Zdroj: shutterstock

Pobyt na vzduchu

Ruku v ruce s houpací aktivitou jde i pobyt na čerstvém vzduchu. Většina houpaček se nachází na dětských hřištích a ty jsou v drtivé většině venku. Nejenže vás v případě hledání hřiště čeká procházka, ale také kýžený pobyt na čerstvém vzduchu. Navíc si s dětmi nebo vnoučaty na hřišti užijete i spoustu legrace, takže o chmurách a depresivní náladě nemůže být řeč. Zpevníte tělo a střed, sluneční paprsky vám poskytnou zásobu vitaminu D a zlepšíte i své mentální zdraví.

