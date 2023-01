11 fatálních chyb, které dělají ženy nad 50: Zdaleka nejde jen o tloustnutí

Po padesátce to jde vše z kopce? Hloupost! Zkuste se řídit tipy z našeho článku a uvidíte, že všechno není potemnělé tak, jak se původně zdálo.

Věk je jen číslo, to si v duchu říká spousta lidí. Na jednu stranu je toto tvrzení pravdivé, ale na druhou stranu byste si měly dát na určité věci pozor. Nebo si je alespoň hlídat. Píšeme na konci slovesa schválně tvrdé Y, protože se článek bude zaměřovat na ženy.

Chlapi moc věk neřeší, o tom se asi nikdo nebude dohadovat, neustále mají na vše dost času. Někteří dokonce zrají jako víno! Což u převážné většiny žen říci nelze, jednoduše to není pravda. Možná právě proto ženy to své číslo, které mají na kontě, tak moc řeší.

S přibývajícím věkem přestává zábava? Hloupost! Zdroj: Profimedia

Menopauza, přicházející horor

Valná většina žen si tímto nelehkým obdobím projít musí. Snažte si to co nejvíce zjednodušit. Pocení vám zmírní užívání šalvěje lékařské, vaše podráždění zklidní meduňka, třezalka nebo levandule, spát jako miminko budete po kozlíku a pocit na prasknutí z důvodu zadržování vody utlumí jalovec, kopřiva či list břízy. Červený jetel je taktéž malý zázrak. Nemusí se jednat jen od bylinky, klidně sáhněte po hormonech, pokud se vám jejich užívání nepříčí.

Váha nemusí zákonitě nahoru

S přibývajícím věkem ženy zápasí s váhou ve větším měřítku. Změna metabolismu je jasnou příčinou. Hladověním nic nesvedete, to je vám snad jasné. Dodržujte zdravé stravování s dostatkem pohybové aktivity a svou váhu si můžete plus minus udržet stejnou.

Kratší vlasy, proč ne

Někdo si vlasy ostříhá z důvodu jejich hustoty, ta postupně u některých žen bohužel ubývá. Kratší účesy jsou ale „in“ spíše z důvodu, že ženy vypadají v tu ránu mladší.

Konec sexuálního života

Kdo to řekl? Když vám bylo -náct, možná jste si nedovedly představit, že by vaši rodiče nebo rodiče kohokoliv jiného vedli sexuální život. To ale neznamená, že tomu tak nebylo. Sex po menopauze má i své určité výhody.

Buďte šik

Chyba, kterou postarší ženy dělají, je taktéž v oblékání. Řeknou si „už mi není dvacet“, což sice pravda je, ale neznamená to, že se musejí oblékat jako šedé myšky. V dnešní době je móda tak rozmanitá, že si každý může vybrat pro sebe to ideální, ať už je tenký jako proutek, nebo oplývá plnými tvary.

Barvení šedin

Barvení se stalo součástí naší péče o zevnějšek, ale víte, jak byste vypadaly se svou přírodní barvou? Nebuďte tak kritické a zkuste to. Někdy je to příjemné překvapení a vaše šediny mohou vypadat báječně!

Kašlete na lásku? Chyba

Jestliže jste skončily osamělé a nechcete se pouštět do žádného nového navázání vztahu s protějškem, tak o tom ještě popřemýšlejte. Řeči typu „na to jsem stará“ se už nenosí. Každý si zaslouží být milován a prožívat příjemné okamžiky. Ať už je vám 30, nebo 75.

Šediny provázejí stárnutí a rozhodně je nemusíte vždy zakrývat. Zdroj: Profimedia.cz

Srdce opatrujte

Zůstaneme u srdce, ale v jiném směru. Tento důležitý orgán si hýčkejte a zajděte si na preventivní prohlídku vždy, když je na ni právě čas. Srdce byste jednoduše zanedbávat neměly!

Randění – zakázaná věc? Naopak

Pokud jste bez partnera, neházejte flintu do žita. Po padesátce je randění mnohdy lepší než v mládí, neboť víte, co chcete, ale hlavně to, co nechcete! Zkuste se ponořit do tajů schůzek se zajímavými lidmi.

Práce, práce, práce

Dostaly jste možnost nového zaměstnání, ale bojíte se, že to není přesně to, co jste dělaly doteď, a tím pádem byste nebyly v této nové oblasti dobré? Zahoďte obavy a pusťte se do toho! Nové věci vám nabídnou i nové možnosti.

Sociální média

Nevzdávejte pokrok doby. Může se vám rozprostřít nový svět sociálních médií a tím i vaše nové koníčky, protože se dozvíte to, co budete přesně chtít. Rozvíjejte se! V neposlední řadě vám tato média mohou nahrát i v hledání zaměstnání.

