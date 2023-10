Pokud jste už překročili padesátku, určitě si uvědomujete, že “už to není takové, jaké to bývalo”. Tělo začíná tu a tam bolet, některé procesy se zpomalují. To se týká ještě o něco více žen než mužů. Proto by právě dámy měly zpozornět a zapamatovat si, který sýr je pro naše tělo doslova zázrakem.

V lékárnách, a dokonce i v drogériích a supermarketech, je k dostání nepřeberné množství nejrůznějších doplňků stravy, které nám mají pomoci vybalancovat chod těla téměř k dokonalosti. To je sice hezké, ale pokud bychom toho samého efektu mohli dokázat dobrou stravou, bylo by to jistě ještě lepší. A tak se bezesporu hodí vědět, že například taková docela obyčejná brynza pomůže v mnoha ohledech. Co od ní můžeme čekat?

Podívejte se, jak se tenhle zdravotní zázrak vyrábí. Postup ukáže youtubové video z kanálu Farmárska Revue RTVS

Zdroj: Youtube

Na brynzu je spolehnutí

Na brynzu se můžeme s prakticky jistým úspěchem spolehnout při snaze získat pro svoje tělo více probiotik, což jsou mikroorganismy nezbytné pro zdravé trávení a zažívací pochody obecně. Bez nich bychom jen těžko bojovali se škodlivými střevními bakteriemi a mohli bychom pociťovat nepříjemné příznaky jako je zácpa, reflux nebo dokonce rozvoj autoimunitních onemocnění, mezi které patří například celiakie.

Z ovčího mléka

Proto je vždy dobré myslet nejen na to, co nám chutná, ale také na to, co takové jídlo přinese našemu tělu. Brynza je v tomto ohledu jednou z nejlepších možností, jak můžeme sami sobě prospět. Sýr, připravovaný zvláště v karpatských zemích, tedy včetně Slovenska, hlavně z ovčího mléka, má pro mnohé lidi neodolatelnou specifickou chuť. Kdo jej ochutná, většinou neodmítne další porci, a to i když by třeba netušil, jak dobrou službu tím dělá vlastnímu organismu.

close info Shutterstock zoom_in Klasické slovenské halušky podávané s brynzou.

Nejsou probiotika jako probiotika

Pokud se domníváte, že probiotika hravě doplníte třeba jogurty, na jejichž obalu jsou probiotické kultury inzerované, pak je to samozřejmě jedna z možných cest, ale pamatujme si, že brynza nám ve stejné porci nabídne až desetinásobný počet rozličných druhů užitečných mikroorganismů a přidá navíc minerály a vitamíny, ať už budete potřebovat vitamín A, skupinu B, C, nebo D a další. Stejně tak dodá tělu kvalitní bílkovinu a neobvykle vysoké množství vápníku – třeba na stavbu a posilování kostí, které po padesátce také začínají trpět.

Pamatujme na své zdraví

Tento tradiční slovenský sýr, který se již dávno zabydlel také nejen na našem trhu, ale i na talířích, je dobré zvláště po padesátce zařazovat do jídelníčku častěji. Pomáhá zvláště ve chvíli, kdy jsme nuceni užívat antibiotika, jež spolu s nežádoucími “návštěvníky” likvidují také mikroorganismy našemu tělu prospěšné. Protože probiotika zvládají posilovat imunitu, je dobré dopřát si je třeba právě v podobě brynzových halušek i v době rekonvalescence po ukončení léčby.

Ještě přemýšlíte, jestli si raději pořídit některou z blyštivých krabiček s tabletkami nebo brynzu?

Zdroje: www.rehabilitace.info, zdravi.euro.cz, www.senzamedical.cz