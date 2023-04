Proč by zejména ženy nad 50 neměly před spaním koukat do mobilu. Důležité!

Určitě jste už někdy slyšeli větu: „Člověk je tak starý, na kolik se cítí.“ Jistě na tom něco je, věk se ale zastavit nedá. Každá žena by měla vědět, jaké změny na ni čekají po padesátce. Důvodem je, aby měla čas se na ně připravit a osvojit si některé návyky, které jí pomohou se vyrovnat s přicházejícími změnami. Proč by zejména ženy po padesátce neměly před spaním koukat do mobilu? Souvisí to se zdravím i hubnutím.

Změna hmotnosti Ženy po padesátce zjišťují, že hubnutí není už tak jednoduché jako dřív. Tělesný tuk se začne usazovat v bocích, stehnech, na břiše, v prsou. Drastické diety nejsou účinné a jsou nezdravé. Na vině je zpomalení metabolismu a hormonální nerovnováha. Zajímavé je toto video. Podívejte se: Křehčí kosti Hustota našich kostí dosáhla nejvyššího vrcholu kolem třiceti let. Od tohoto věku začíná řídnout kostní hmota. Organismus už nedovede nahrazovat narušené kostní buňky za nové, proto se zvyšuje riziko zlomenin. Zhoršení zraku Zhruba od čtyřicátého roku se začnou zorničky svírat a zakalovat. Výrazně se ztrácí pružnost čočky. Oči obtížně zaostřují na blízko. Srdce Díky hormonálním změnám není srdce chráněno jako dřív. Zvyšuje se riziko srdeční nedostatečnosti, dokonce srdeční selhání. Svaly Ochabování svalové hmoty je v tomto věku dalším nepříjemným průvodním jevem. Jak se zmenšuje svalová hmota, která je nahrazována tukem, snižuje se také tělesná výkonost, stabilita, rychlost, výdrž. Vlasy, pokožka Tím, jak tělo produkuje méně ženského hormonu estrogenu, vlasy a kůže začínají být křehčí a sušší. Nedostatek kolagenu v pokožce a ztráta schopnosti tvořit keratin způsobují, že se tvoří vrásky, kontury obličeje ochabují, vlasy ztrácí pružnost a hlavně hustotu. Klouby Opotřebování kloubů a chrupavek je dalším nepříjemným znakem stárnutí. Tělo začíná špatněvyživovat kloubní aparát, čímž se zmenšuje schopnost tělesné hybnosti a pružnosti. Psychická pohoda Tělesné změny mají pochopitelně dopad na psychiku. Náchylnost k depresím a změny psychické odolnosti je v tomto věku vyšší. Oslabují se kognitivní schopnosti. Jak těmto změnám čelit? Důležitá je výživa, ze které vyřadíte jednoduché cukry. Do svého jídelníčku přidejte více vlákniny ve formě zeleniny a ovoce. Po konzultaci s lékařem je možné symptomy tlumit lékovými preparáty. Začněte cvičit. Důležitý je nejen strečink na hybnost kloubů, ale i přiměřené posilování na údržbu svalové hmoty. Snažte se vyhýbat stresům a zkuste brát svět kolem sebe s nadhledem. V tomto věku si to už můžete dovolit. Důležitý je kvalitní spánek! Klidný a kvalitní spánek je pro naše zdraví nesmírně důležitý. Zdroj: Shutterstock Spánek Spánek dospělého člověka by měl mít délku kolem osmi hodin. Během této doby mozek řídí důležité tělesné funkce. Ukládá důležité informace, zbavuje se těch zbytečných. Posiluje imunitní systém, koordinuje obnovu buněk a regeneruje. Spánek má velký vliv na přibírání tělesné hmotnosti. Nekvalitní spánek má krátkodobé i dlouhodobé neblahé důsledky na naše zdraví. Hormonální posel spánku melatonin Pro kvalitní spánek je rozhodující schopnost těla produkovat tzv. hormon spánku neboli „hormon tmy“.Tělo si melatonin vyrábí samo v mozkové epifýze a částečně na sítnici oka. Proces uvolňování melatoninu závisí na tmě. Tělo dostane impulz, že začíná doba odpočinku, sníží se krevní tlak, omezí se spotřeba energie. Čím déle je tma, tím déle se uvolňuje melatonin. Množství uvolněného melatoninu závisí tedy na oku. Chytří zloději spánku Víte, jaký je podle vědeckých studií největší zloděj spánku? Televize, smartphony, tablety, notebooky vyzařují modré spektrální světlo. To je přijímáno sítnicí oka, které předá impulz mozku, aby tělo zůstalo v bdělém stavu. Má pocit, že je stále den neboli denní světlo. Proto nedochází k vylučování melatoninu. I když člověk usne, je to nekvalitní a často přerušovaný spánek. Regenerační procesy se v mozku nenastartují. To přispívá ke zdravotním rizikům, které ženám po padesátce hrozí. Mobil je zloděj spánku. Zdroj: / Shutterstock.com Hygiena spánku po padesátce Jak přispět ke kvalitnímu spánku? Navoďte si doma relaxační atmosféru, tím tělo připravíte na odpočinek. Ztlumte světlo. Před spaním alespoň dvě hodiny nejezte. Nepijte povzbuzující tekutiny, vynechte alkohol. Nepoužívejte elektronická zařízení nejméně hodinu a půl před uložením se ke spánku. Pokud přece jen potřebujete ještě dohnat resty a pracujete například na počítači, raději používejte filtry, které utlumí modré světlo. Většina těchto zařízení má denní a noční režim, využijte toho. V dnešní době jsou k dostání na trhu brýle, které modré světlo přepnou na červené. Zbytečně se nerozrušujte přijímáním zpráv, ať jsou pozitivní nebo negativní. Proto je dobré mít informační kanály od sebe odstřiženy. Když se v noci probudíte, nekoukejte se na displeje telefonu nebo podobných zařízení. Modré světlo z nich totiž nastartuje proces probouzení a vy už do rána neusnete. Tato jednoduchá pravidla platí všeobecně. Nejen pro ženy po padesátce. Čtěte také: Jak zpevnit celé tělo po 50: Tyhle snadné jógové pozice to umí. Zvládne je každý Čtěte také: Takhle by měly vstávat ženy nad 50. Většina z nich to dělá špatně a ničí se tím Zdroje informací: ncbi.nlm.nih.gov, www.kupi.cz, www.youtube.com