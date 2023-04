Takhle by měly vstávat ženy nad 50. Většina z nich to dělá špatně a ničí se tím

Nepodceňujte ranní rituály a vstávání z postele. Obzvlášť, pokud patříte mezi ženy nad padesát. Odměnou vám bude dobrá nálada, svěžest a příjemná energie po celý den.

Přestože se necítíte jako ve dvaceti a často se vám po ránu kvůli únavě nechce z postele, zkuste tento hendikep postupně změnit. I když si procházíte novým životním obdobím, a tím je klimakterium, neznamená to, že by snad váš život končil. Chce to jen vědět, jak na změny pozitivně reagovat a jak s nimi naložit. Proto si udělejte už perfektní ráno, získaná nálada a pocit pohody vás pak bude provázet po celý den. Co doporučují vědci?

Základem je pravidelný denní rytmus

Pro celkový chod a prospívání organismu je dobré mít jistý denní režim a rytmus. To znamená, že byste měly dělat některé činnosti v podobnou dobu, a to i o víkendu. Samozřejmě se občas nevyhnete situacím, kdy tento rozvrh porušíte, ale vždy se ho snažte dát opět co nejdříve do pořádku. Budete celkově více vyrovnané a v psychické pohodě. Jak by tedy mělo vypadat vaše ráno?

Pro celkový chod a prospívání organismu je dobré mít jistý denní režim a rytmus. Zdroj: profimedia.cz

Pozor na prudké vstávání

Vzhledem k hormonálním výkyvům dochází i k rychlým změnám krevního tlaku. Často se to projevuje hned ráno, když rychle vyskočíte z lůžka. Nedivte se pak, že se vám motá hlava. Vleže totiž krev proudí volně, jakmile však „vyletíte“, připomene se gravitace.

Velká část krve se zpravidla drží v dolních končetinách, dojde proto k rychlému poklesu tlaku neboli hypotenzi. Vstávejte tedy pomalu, nejprve se na chvíli posaďte, a teprve potom, nejlépe s oporou ruky, vstávejte. Tlak se mezitím vyrovná a nehrozí vám pád.

V menopauze se objevují potíže vnitřního ucha

Problémem ranní závrati může být také tzv. polohová závrať, která vychází z vnitřního ucha. Je častá právě u žen v období kolem padesátého roku věku. Tato neškodná závrať však trvá pouze chvilku, do jedné minuty opět zmizí. Objevuje se i během dne při změně polohy hlavy.

Pusťte k sobě denní světlo

Zkuste si na noc nezatahovat závěsy, anebo je hned ráno roztáhněte. Denní světlo a sluneční paprsky vás příjemně probudí. Stejně tak vás osvěží čerstvý vzduch, proto si otevřete okno a řádně si hned po ránu vyvětrejte.

Protáhněte ztuhlé tělo

Tím, že si ráno trošku zacvičíte, pomůžete mu se rozpohybovat. Stačí, když se pořádně protáhnete, zejména pokud spíte v poloze na břiše, která není příznivá pro záda a krční páteř. Pokud máte fyzičku, můžete si dát i trochu do těla. Cvičení vás rozpohybuje a vyplaví vám do krve endorfiny (hormony štěstí) na celý den.

Při cvičení správně dýchejte

Není nad to dopřát si po ránu i pár minut soustředění a připravit mysl na celý den. Proto při cvičení správně dýchejte a myslete na každý svůj pohyb. Dáte si takovou malou ranní meditaci, obzvlášť při strečinku.

Po cvičení je nejlepší teplá sprcha, kterou ukončíte studenou vodou. Zdroj: Shutterstock

Ranní sprcha vás osvěží

Po cvičení je nejlepší teplá sprcha, kterou ukončíte studenou vodou. Rozproudí vám krev a celkově vás nastartuje do všech činností, které vás čekají.

Dopřejte si zdravou snídani

Snídaně by měla být vždy zdravá a výživná, aby vám poskytla potřebnou energii. Samozřejmě se vydatnost snídaně odvíjí také od toho, jak fyzicky těžká činnost vás čeká. Upřednostněte ovoce a zeleninu, celozrnné pečivo s kvalitním sýrem. Stejně tak byste měly hned po ránu začít s pitným režimem. Výborně fungují bylinkové čaje, voda s citronem nebo čerstvé zeleninové šťávy.

