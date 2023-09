close info 123RF, yacobchuk

Zapřisáhlí abstinenti by nyní měli zpozornět snad ještě více než my ostatní. Jak potvrzují vědci, jedna sklenka vína denně má blahodárný vliv na naše zdraví. A to hlavně u žen po padesátých narozeninách. Jak působí na organismus a co všechno jeho střídmou konzumací můžeme získat?

Dát si po skvělé večeři nebo třeba i po dobré obědě skleničku vína není žádný velký hřích. Nejen, že se této myšlenky drží mnohé národy, jako třeba Italové nebo Francouzi, ale dokonce tuto praxi doporučují také vědci. Ti ve svých studiích potvrdili, že padesátníci, kteří si dopřávají pravidelné malé dávky alkoholu, mají větší šanci dožít se vysokého věku v dobré fyzické i psychické kondici. Ještě větší účinek než na muže má přitom tento “lék” na ženy. Ti ve svých studiích potvrdili, že padesátníci, kteří si dopřávají pravidelné malé dávky alkoholu, mají větší šanci dožít se vysokého věku v dobré fyzické i psychické kondici. Ještě větší účinek než na muže má přitom tento “lék” na ženy. Jak působí rozumné dávky vína na náš organismus? Podívejte se na video na youtube. Podrobnosti přináší kanál Fakta o zdraví: Zdroj: Youtube Vědci sledovali tisíce žen Co se stane, když budeme denně pít jednu až dvě skleničky vína nebo odpovídající množství alkoholu v lihovinách? Podle výzkumů, při nichž byly sledovány tisíce žen od padesáti do sedmdesáti let, bylo porovnáním zjištěno, že ty ze skupiny, které byly zvyklé nalít si denně trochu alkoholu se vyššího věku dožily v lepším zdravotním stavu. V daleko menší míře byly postihovány například mrtvicí, cukrovkou, ale také infarktem a dokonce i rakovinou. Pít se musí umět Aby tahle prevence fungovala, je potřeba dodržovat pravidelnost. Rozhodně není možné doporučit “dohánění” vynechaných dávek třeba jednou nebo dvakrát v týdnu. Také není vhodné, aby celoživotní abstinenti ze dne na den začali denně konzumovat alkohol. Musíme si také velmi dobře pamatovat, že v tomto případě určitě neplatí, že by víc alkoholu zajistilo lepší zdraví. Berme jej tedy jako přísně dávkovaný lék. close info Profimedia zoom_in Víno je třeba považovat za velmi přísně dávkovaný lék. Kvalitní víno je základ Budeme-li k této radě přistupovat opravdu zodpovědně, měli bychom také vědět, jaká vína si pro naši příjemnou terapii vybírat, abychom si zajistili co nejvyšší prospěch pro tělo. Tak například je prokázáno, že červené víno obsahuje více resveratrolu, přírodního antioxidantu, který pomáhá bojovat proti projevům stárnutí, posiluje srdce a snižuje hladinu “špatného” cholesterolu a snižují i riziko vzniku a rozvoje cukrovky. Vědci šli dokonce ještě dál, a tak víme, že Pinot Noir nebo Cabernet Sauvignon pomáhají ještě více díky vyšším dávkám polyfenolů a flavononidů, než jaké najdeme v jiných vínech. Chceme zdraví, ne zbytečné kalorie Když už vybíráme víno, zamysleme se také nad obsahem cukru. Chceme přece udělat něco pro své zdraví a ne přijímat nedbytečné kalorie. Dobrou volbou jsou také například vinné střiky, které si při stejném množství alkoholu můžeme vychutnávat déle. I o to tady totiž jde. Víno si většinou nalijeme v dobré náladě a klidu, pokud to jde, posedíme u skleničky s milovaným člověkem nebo přáteli. Také tato společenská a relaxační součást terapie rozumnými dávkami vína je důležitá a nadmíru prospěšná. Související články close Zdraví Kolik piva denně můžete pít, aniž by vám narostlo břicho? Vědci mají jasno close Zdraví 4 obyčejné nápoje, jež prodlouží život až o deset let. Čínští mistři vědí, které to jsou Zdroje: www.astongardens.com, www.novinky.cz, www.sagehomecare.co

