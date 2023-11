Život po padesátce se nese v duchu změn. Hlavně co se týče hormonů. Tělo už možná neslouží tak, jako dříve, ale tyto bylinky jsou zaručenými pomocníky. Udrží vás ve formě a vaše tělo vám poděkuje.

Každá žena musí projít přechodem. To se děje kolem 45.-50. roku vašeho života. Je důležité vědět, že je to naprosto přirozená věc, kterou zkrátka musí projít všechny. V podstatě se to dá brát jako druhá puberta. Začínáte více vnímat své tělo, hlavně bolesti a klouby. Vyraší vám takzvané hormonální bříško, což znamená, že se tam bude shromažďovat více tuku. Hormony si pohrají i s vaší náladou, ale to vše je zcela přirozené. Nečekejte, že tyto bylinky přechod zastaví. Ale pomůžou vám s bolestmi a vyrovnáním energie.

Na bylinky na hormonální změny se můžete podívat v tomto Youtube videu z kanálu BEZ LÉKŮ:

Zdroj: Youtube

Zázraky i bez dívky na koštěti

Babské ucho ze Saxany, neboli šalvěj lékařská, má opravdu účinné látky, které vám pomohou. Jmenují se fytoestrogeny a mají příznivý vliv na hormonální změny, které se odehrávají ve vašem těle. Udrží vám hormonální rovnováhu a zmírní návaly horka. Pijte čtyři šálky denně a uvidíte, že se návaly horka zmírní.

close info Profimedia zoom_in Šalvěj, neboli babské ucho, vám pomůže překonat hormonální změny a návaly horka.

Andělská pomoc

Bylinka nesoucí nádherné jméno andělika se používá v tradiční čínské medicíně. Dá se pěstovat i u nás, ale mějte na paměti, že dorůstá výšky až dvou metrů. Proto je mnohem snazší si koupit doplňky stravy, které tuto rostlinu obsahují. Stejně jako šalvěj obsahuje fytoestrogeny, které se během trávení přeměňují na látky, které se chovají podobně jako hormony. Číňané je používají od dávných dob před naším letopočtem.

close info Profimedia zoom_in Andělika lékařská byla používána v čínské medicíně již od dávných let.

Řebříček

říje bylinka, se kterou jste nejspíš všichni dobře seznámeni. Dá se sehnat v sypané formě v prakticky každém bylinkářství. V raném věku se používá při menstruačních bolestech nebo nepravidelnosti cyklu. I po padesátce se vám ale bude hodit, protože tlumí návaly horka a vyrovnává vaše hormony. Takže pokud budete mít pocity úzkosti, řebříček vám stoprocentně pomůže.

close info Profimedia zoom_in Řebříčkový čaj vyrovná návaly horka.

Nejlepší přítel v každém věku

Tato bylinka jménem kontryhel se vám zavděčí během celého života. Při prvních menstruacích pomáhá s bolestmi, po porodu pomáhá s regenerací. Během klimakteria tlumí velké množství příznaků co se týče výkyvů nálad, horkých návalů a nespavosti. Pro ženy je to zkrátka nejlepší přítel.

Zdroje: www.vlasta.cz, www.drpopov.cz