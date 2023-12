Asi si všichni umíme představit, že veškeré procesy v našem těle svým způsobem souvisí. Co třeba může znamenat nadměrná žízeň? Možná je venku horko, třeba jste snědli něco slanějšího, ale není ani vyloučeno, že vás organismus informuje o nástupu nevyléčitelné choroby…

Pozorujete, že máte v poslední době větší a častější pocit žízně, než tomu bylo v minulosti? Pravděpodobně také chodíte častěji na toaletu. V takové chvíli je třeba zpozornět, protože právě takto se může projevovat pozvolný nástup diabetu, tedy jednoduše řečeno rozšířenějšího typu cukrovky.

Léčba cukrovky je složitá. Roche Česká republika informuje o některých možných přístupech na youtube:

Zdroj: Youtube

Nečekejte na zhoršení

Není na co čekat, raději se ihned vydejte k lékaři. Je možné, že vám v tom lepším případě sdělí, že o nic závažného nejde a příčiny vaší žízně jsou zcela přirozené a banální, ale není ani vyloučené, že po náležitých vyšetřeních bude co nejrychleji nasazena odpovídající léčba a samozřejmě také související poměrně přísná dieta.

Co se děje v těle?

Proč vlastně cukrovka způsobuje (mimo jiné) zvýšený pocit žízně? Jak bylo uvedeno, jednotlivé pochody v těle jsou propojené, a tak je to i v tomto případě. Žízeň nastupuje ve chvíli, kdy z těla odchází příliš mnoho tekutin, tedy moči. V případě cukrovky jde o to, že vinou nízké hladiny inzulinu nedochází k přenosu glukózy, tedy “cukru” z krve do buněk, kde má působit jako zdroj energie. Glukóza zůstává v krvi, tělo se potýká s nedostatkem energie a tím pádem i s trvalou únavou.

Ledviny potřebují dostatek tekutiny

Ledviny, které mají za úkol čistit krev, musí glukózu odstranit, což představuje zvýšenou tvorbu moči, v níž je tento cukr vyplavován z těla. Pro produkci většího množství moči je potřeba více přijaté vody, a o tu si tělo říká pocitem žízně. Je to jednoduché, ale zároveň nesmírně složité.

close info Shutterstock zoom_in Cukrovku zdědit nemusíte

Není to jen žízeň

Mezi příznaky cukrovky ale kromě popsaného, mnohdy až neuhasitelného pocitu žízně, patří i další změny v organismu a našich pocitech, kterým bychom měli věnovat patřičnou pozornost. O které jde? Je třeba poznamenat, že se symptomy mohou lišit podle toho, zda jde o diabetes 1. nebo 2. typu. Každopádně je ale třeba si všímat takových problémů, jako je rychle se zhoršující zrak, a tedy i rozmazané vidění, hubnutí bez příčiny, a to i v případě běžného příjmu potravy nebo naopak většího pocitu hladu než dříve. Rozhodně bychom neměli přehlížet ani zvýšenou nebo přetrvávající únavu, která se nevytrácí ani po pár dnech odpočinku.

Pozor na těžké stavy

V pozdějších fázích nemoci, zvláště pokud by nebyla včas nasazena odpovídající léčba, mohou pacienti pociťovat brnění v periferních částech těla, tedy zvláště v prstech jak na rukou, tak i u nohou, které mohou vyústit až ve sníženou citlivost. S cukrovkou je spojené také horší, pomalejší a někdy až prakticky nemožné hojení ran a zánětů v těle.

Návštěva lékaře je na místě

S cukrovkou, ostatně jako se žádnou jinou možnou chorobou, rozhodně není radno si zahrávat, jde v akutních případech skutečně o život. Proto nepodceňujte žádný ze jmenovaných nejčastějších příznaků možného nástupu cukrovky a raději se ihned poraďte s lékařem. Není to ostuda a za jistotu to stojí.

Zdroje: www.mojemedicina.cz, www.drmax.cz, eshop.alfafit.cz