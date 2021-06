Zlodějský olej: proč jej denně vtírat do chodidel a jak jej vyrobit doma?

Esenciální oleje nás doprovází minimálně od roku 4500 př.n.l. Z tohoto období totiž existuje první záznam o používání vonných látek. Málokdo však tuší, že „zlodějský“ olej má za sebou nevšední příběh. Co to vlastně zlodějský olej je a jak ho používat?

Zdroj: www.vylectese.cz/jak-si-vyrobit-zlodejsky-olej, www.vylectese.cz/esencialni-oleje-na-chodidla, doktor Gary Young

Historie Thieves neboli zlodějského oleje sahá do 15. století a je s ním spojen příběh o životě a smrti. Jaký? Pohodlně se usaďte.

Zlodějský olej

Byly to skvělé časy. Obchodníci s kořením cestovali od města k městu, obchodovali s hřebíčkem, skořicí a dalšími voňavými ingrediencemi, které získali z Indie. Obchodu se dařilo a kdo byl šikovný, dokázal si vydělat pěkné peníze. Jenže jednoho dne zakryl tento bezstarostný život plný slunce mrak. Zemi zasáhl mor a mezinárodní lodní doprava se zastavila. Nejen, že se se zastavil obchod, lidé umírali po tisících a nebyli ušetřeni ani příbuzní obchodníků.

Dýmějový mor byl nebezpečný a velice rychle se šířil. Zdroj: Everett Collection/Shutterstock.com

Jak se receptura zlodějského oleje rozšířila

Nebylo co ztratit. Proto si obchodníci s kořením vytvořili tlupu a rozhodli se obrat mrtvoly o co se jen dalo. Boty, šperky, hrnce, jídlo. Vše se hodilo. Aby byli v bezpečí, míchali si speciální olej, kterým se natírali. Doufali, že se morem nenakazí. Protože jim ale způsob obživy vynášel, dozvěděl se o nich král, který je nechal dovléct na hrad. Měli se rozhodnout. Buď mu prozradí, jak to, že se nenakazili morem, nebo zemřou. Tak obchodníci a zloději v jednom prozradili svou tajnou recepturu na životadárný olej. I po několika staletích se pár receptů zachovalo. I vy si tak můžete připravit svou vlastní olejovou směs.

Zdravotní benefity zlodějského oleje

Základní olej obsahuje skořici, hřebíček, eukalyptus, citron a rozmarýn. Všechny tyto složky pomáhají posilovat imunitní systém a bojují proti infekcím. Také podporují zdraví dýchacích cest, kardiovaskulární systém, dodávají energii a zlepšují náladu. Vědecké studie sice nezkoumaly zlodějský olej jako takový, zaměřily se však na jednotlivé složky. Potvrdily tak jeho antimikrobiální vlastnosti, jež podporuje hřebíček, skořice a eukalyptus. Hojení ran, které léčí skořice a eukalyptus, a účinky zlepšující náladu, za což může rozmarýn.

Jak si vyrobit vlastní olejovou směs zlodějů Thieves?

Budete potřebovat:

40 kapek esenciálního oleje z hřebíčku

35 kapek citronového esenciálního oleje

20 kapek skořicového esenciálního oleje

15 kapek eukalyptového esenciálního oleje

10 kapek esenciálního oleje z rozmarýnu

Vše smíchejte a uložte do lahvičky z tmavého skla. Uložte ji na chladné místo. Před použitím nezapomeňte směs naředit.

Jak používat zlodějský Thieves olej?

Použití je velmi bohaté. Zlodějským olejem se můžete obklopit v každodenním životě.

Výroba esenciální oleje je jednoduchá. Zdroj: Ilia Matushkin/Shutterstock.com

Difuzér

Difuzér je zařízení, které rozptyluje vůni éterických olejů po místnosti. Může být elektrický nebo v podobě aroma lamp. Zlodějský olej navodí příjemnou atmosféru, podpoří bdělost, povznese náladu a sníží stres nebo pocit úzkosti. Také může pomoci při přetížení dýchacích cest nebo problémech se sinusem. Rozptylte 15-20 kapek na 15 minut 3-4krát denně.

Masáž

Odměňte se partnerskou masáží nebo automasáží. Rozřeďte olej 15 kapkami masážního oleje a aplikujte ho do zádové části, stehen a krku. Uvolníte tak ztuhlá záda.

Proč si masírovat chodila zlodějským Thieves olejem?

Cítíte se nemocní? Je vám zima nebo vás bolí žaludek? Smíchejte 1 kapku směsi Thieves se 4 kapkami nosného oleje a namasírujte si chodidla. Celkově posílíte organismus a nastartujete imunitní reakce. Aplikaci na chodila můžete provádět každý den. Když cestujete, namažte si je kapkou oleje. Povzbudí se tak tok krve a posílíte imunitu. Stejně olej působí, když vás něco dráždí v nose a máte potřebu kýchat. Aplikace na chodidla zmírní příznaky.

Proč dávat eseciální olej na chodidla?

Pokožka na chodidle neobsahuje žádné vlasové kořínky, proto je mnohem lépe absorpční a léčivé látky se tak rychleji dostanou do krve. Studie naznačují, že pokud se esenciální olej aplikuje přímo na pokožku chodidel, stopy po něj najdete po celém těle již za 20 min. Navíc, masáž chodidel je velice příjemná a dokáže stimulovat nervové zakončení.