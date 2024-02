close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 24. 2. 2024 7:40 clock 4 minuty video

Jsou vejce zdravá nebo ne? A co nápad dát si každý den jeden žloutek? Podívejte se s námi na to, co skutečně vejce nabízejí a co o tom říká věda!

Jsou vejce zdravá nebo ne? Jsou vejce strašákem plným cholesterolu nebo spíš zajímavým zdrojem bílkovin? Ještě před několika dekádami se tvrdilo, že jsou plná cholesterolu a tomu bychom se měli všichni vyvarovat! Ale je tohle správný přístup k vejcím v našem jídelníčku? V dnešní době se v obsahu jídla „rýpeme“ čím dál víc. Snažíme se pochopit, jak navigovat vodami životosprávy, hubnutím i vyváženými dietami a rozhodně nemusí jít o redukční. Jak do toho zapadají vejce a co se stane, když budete jíst každý den žloutek? Jak vejce připravit? Roman Paulus z YouTube kanálu Kuchyně Lidlu vám ukáže jak vařit vejce a perfektně odhadnout správnou dobu. Zdroj: Youtube Bojíte se žloutků kvůli cholesterolu? Mladší generace už si možná na příval stále nových faktů lépe zvykla, starší stále tíhne k již překonaným informacím. Často se říká, že vědci pořád něco objevují a jednou je to tak, příště zase onak. Ale není to tak docela pravda. Když se před několika dekádami začalo mluvit o cholesterolu a jeho vlivu na kardiovaskulární systém, byla to pro veřejnost novinka. Tehdy čili zhruba v sedmdesátých a osmdesátých letech bylo novinkou i to, že je cholesterol „špatný“ LDL a „dobrý“ HDL. Pro mnohé pak bylo důležité vyvarovat se všeho cholesterolu. Tak moc je informace o dopadech příliš vysoké hladiny LDL vyděsila. Cholesterol byl pro některé jedem, který je nutné zcela ze stravy vyloučit. Jen málo věděli o tom, že tělo jej samo produkuje a nedokáže se bez něj obejít. Problém nicméně nastává, když je něčeho příliš a tím je vyhlášený především jídelníček západní kultury. Moc tuků, moc cholesterolu, moc cukru, vysoce zpracovaných potravin i hodně soli! Prostě všeho až příliš. Jak je to tedy s těmi vejci, která byla dlouho považovaná za nevhodná a doporučovalo se jejich omezení v jídelníčku? Věda pokročila! Pokud se chcete zabývat čísly, pak jedno vejce představuje zhruba 75 kalorií. Je to potravina velmi zdravá až na onen obsah cholesterolu. V jednom vajíčku najdete zhruba 6 gramů živočišné bílkoviny, 5 g tuku, 67 mg draslíku, 70 mg sodíku a žádné karbohydráty. Navíc také vitamin A, D a B12 či méně známý, ale pro metabolismus důležitý, cholin. Co se týče obávaného cholesterolu, v jednom vajíčku je zhruba 210 mg. Nutno dodat, že cholesterol i kalorie jsou především ve žloutku. I když jsou vejce bez pochyb bohatší na cholesterol než jiné potraviny, rozhodně obsahují široké spektrum velmi vhodných a zajímavých látek, které organismu prospívají. close info Shutterstock zoom_in Z obav o vysokou hladinu cholesterolu někteří vejce téměr vyloučili z jídelníčku. Moderní studie o nebezpečí konzumace vajec Také moderní studie referují o vlivu vajec na hladinu cholesterolu a případné negativní následky, nicméně jsou takové nežádoucí dopady významně slabší, než se mělo za to v minulosti. V případě konzumace 7 vajec týdně se ani nedá mluvit o vejcích jako nezdravé či nevhodné potravině. To vyplývá i ze studií publikovaných na stránkách National Library of Medicine čili pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Zde najdete „Metaanalýzu konzumace vajec a rizika ischemické choroby srdeční a mozkové mrtvice“, další bádání s názvem „Konzumace vajec a kardiovaskulární riziko: Metaanalýza prospektivních kohortových studií v závislosti na dávce“ či „Souvislosti příjmu vajec a cholesterolu s tloušťkou intima-media karotidy a rizikem vzniku ischemické choroby srdeční v závislosti na fenotypu apolipoproteinu E u mužů: Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study“. Výsledky těchto bádání lze shrnout do tvrzení, že neexistuje žádný přesvědčivý důkaz o úloze vajec v riziku výskytu kardiovaskulárních onemocnění či mrtvice. Běžně se doporučuje konzumace nejen 7 vajec týdně, ale dvojnásobku. close info Shutterstock zoom_in Vejce do vyváženého jídelníčku rozhodně patří. Proč si dát žloutek či vejce každý den? Co se stane, když budete jíst jeden žloutek denně? Rozhodně si ho můžete dovolit! Žloutek i celé vejce jsou v tomto množství především přínosem pro tělo, kterému nabízí vysoce kvalitní bílkoviny i vhodné tuky, spektrum důležitých mikroživin a cholinu, který je důležitý pro metabolismus či zdraví mozku i jater. Vejce obsahují i lutein a xantofyl čili látky zásadní pro zdraví očí. Vejce rozhodně patří do vyváženého a zdravého jídleníčku. Navíc je jejich příprava velmi snadná a jednoduše se dají připravit pokaždé jinak. Vejce tedy rozhodně nejsou nudná a v tomto omezeném množství rozhodně nejsou ani nezdravá. Související články close Zdraví Odborník na výživu prozradil, jak vám pozdní snídaně může pomoci zhubnout video close Zdraví Toto jsou podle odborníků ty nejzrádnější potraviny pro slinivku video Zdroje: healthline.com, mayoclinichealthsystem.org, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

tag Bílkovina Cukr Cholesterol Sůl Vejce Žloutek

