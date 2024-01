Sledujete svůj zdravotní stav a jeho změny pečlivě a citlivě, nebo spíš patříte k těm, kteří se jím příliš nezabývají? Ať už patříte do kterékoliv skupiny, jistě v zrcadle nepřehlédnete změnu barvy bělma. Pozor na to, jakmile začne žloutnout, je problém na spadnutí.

Není žádným tajemstvím, že veškeré pochody v těle jsou propojeny a problém vzniklý v jedné jeho části se může projevit docela jinde. Stejně je to i s příznaky, které zasahují právě oční bělmo. To se může zbarvit do žluta zvláště při onemocnění jater, ale i z dalších příčin. Rozhodně bychom se v takové chvíli měli co nejrychleji obrátit na lékaře se žádostí o radu a pomoc.

Co všechno poznáte z očí? Podívejte se na youtube na video od Pixelorez:

Zdroj: Youtube

Příčiny jsou jasné

Proč žloutne bělmo? Může jít o žloutenku, lépe řečeno o některé z forem onemocnění jater. Žlutá barva je pak důsledkem jejich nedostatečné činnosti, kdy nejsou schopna v dostatečné míře odstraňovat z těla bilirubin. Jde o barvivo vznikající při složitém procesu rozkladu červených krvinek. Ty totiž nejsou “nesmrtelné” a přibližně po třech měsících plnění své mise se dostávají do sleziny, kde se začínají rozkládat. Játra pak mají za úkol s pomocí žluče s těmito jejich částmi udělat krátký proces a zajistit jejich vyloučení z těla, a to v konečné fázi hlavně ve stolici.

Nemusí se to týkat jen jater

Kromě nemoci samotných jater se ale žluté bělmo může objevit i ve chvíli, kdy se tělo potýká s problémy žlučových cest, žlučníku, nebo dokonce slinivky břišní. Žádná z těchto chorob není natolik neškodná, abychom mohli zanedbat její léčbu. Například zmiňovaná játra mohou být napadena rakovinou, v tom stále ještě lepším případě infekcí, jako je hepatitida. Lidé, kteří si rádi užívají opojných účinků alkoholu, by se měli obávat také takzvané cirhózy jater, ale tak docela v bezpečí nejsou ani abstinenti, které může postihnout ztučnění jater a hned několik typů geneticky daných problémů, které zcela neovlivníme ani stylem života.

close info Shutterstock zoom_in Ovoce a zelenina jsou základem jídelníčku při dietě.

Možná nejste tak opálení...

Objevíme-li první známky žloutnutí bělma, měli bychom se soustředit také na další příznaky možného onemocnění jater a dalších orgánů, které jsou s tímto příznakem spojeny. Kromě jindy bílé části oční bulvy může dojít také ke změně barvy pokožky, která bude tmavnout trochu podobně jako při opalování, ale není vyloučeno ani svědění kůže a hlavně tmavá moč. Bolest v oblasti uložení jater v těle je pak už tím skutečně posledním momentem, který nesmíme přehlédnout.

Rychlá a správná léčba – a dieta!

Při včasném zahájení léčby žloutenky antivirotiky mají takoví pacienti velkou šanci na úplné zotavení, musí ale počítat nejen s medikací, ale také s dlouhodobou a poměrně velmi přísnou dietou. Ta je ostatně spojena i s léčbou většiny ostatních chorob, projevujících se kromě jiného zvýšeným obsahem bilirubinu v těle. Základem možné úspěšné léčby je tedy co nejrychlejší odhalení příčin. Na to bychom rozhodně neměli zapomínat.

Zdroje: cs.medlicker.com, www.actualno.com, budejovice.rozhlas.cz