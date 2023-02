V březnu jsou ohrožena játra a žlučník: Bylinky na jejich podporu najdete venku

Jarní měsíce březen a duben patří velmi důležitým orgánům v našem těle, a sice játrům a žlučníku. I když má náš organismus výbornou detoxikační schopnost, není na škodu mu občas s očistou pomoci. Jaké bylinky podporují funkci jater a žlučníku? Pojďte se na ně s námi podívat.

První jarní měsíce jsou symbolem znovuzrození a očisty. Možná právě proto jsou dle čínského pentagramu v ohrožení hlavně játra a žlučník, dva orgány, které spolu velmi úzce spolupracují.

Jak ovlivnit činnost jater a na co je velmi důležité si dát pozor, se podívejte v tomto krátkém videu:

Samozřejmě všechny orgány v našem těle jsou nesmírně důležité pro celkové zdraví našeho organismu, ovšem játra jsou jedním z nejdůležitějších. Jsou orgánem, který má na starost látkovou výměnu v těle, a mají stěžejní roli v přeměně makroživin – sacharidů, tuků a bílkovin.

Navíc játra fungují i jako zásobárna energie, ukládají takzvaný glykogen, což je polysacharid sloužící jako zdroj rychlé energie, když se tělu nedostává zásoba glukózy stravou nebo při nadměrné fyzické zátěži. V játrech se také ukládá pro náš organismus velmi důležité železo a v tomto nepárovém orgánu také probíhají děje, jež slouží k metabolismu léků a jiných chemických látek, a navíc játra jsou skutečným detoxikačním orgánem celého našeho organismu.

Co dělat jinak

Játra spolupracují se žlučníkem, koneckonců, jsou to právě ony, v nichž žluč vzniká a odtud putuje do žlučníku, kde se skladuje a pružně reaguje na to, jak tučnou stravu si dopřejeme. Oba orgány bychom si tedy měli hýčkat a zbytečně nezatěžovat.

Asi nikoho nepřekvapí, že základem zdravého fungování organismu i orgánů, tudíž i jater a žlučníku je vyvážený jídelníček, bez příliš tučných a smažených jídel. Zátěž oběma orgánům přináší i konzumace alkoholu, kterého je tedy dobré se vyvarovat. Pokud máte pocit, že vaše játra si zaslouží lepší péči, anebo dokonce trpí a jsou opotřebovaná, dopřejte jim bylinkovou kúru.

Ostropestřec mariánský je bylinka pro zdraví jater a žlučníku ta nejlepší, kteoru jim můžete dopřát. Zdroj: shutterstock

Únava jako znamení

Signálem, že vaše játra a žlučník potřebují oddych a znovu se takzvaně nadechnout, je únava. Jakmile tedy pociťujete nepřekonatelnou únavu, spavost a nedostatek energie, zbystřete a povolejte sílu přírody. Nejlepším lazebníkem pro vaše játra je ostropestřec mariánský (Silybum marianum). Vlastně se jedná o nádhernou rostlinu podobnou bodláku, jehož síla je neuvěřitelná. Obsahuje směs tří látek nazývajících se silymarin a ty mají na játra protektivní vliv. Ostropestřec seženete nejen v lékárně, ale i ve specializovaných obchodech.

Poslové jara

Během března a dubna najdete však bylinkové poklady zadarmo i přímo v přírodě, kde si je můžete nasbírat a využít jejich sílu v podobě čajů a odvarů. Skvělými pomocníky jsou sedmikráska chudobka (Bellis perennis), prvosenka jarní (Primula veris) nebo kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).

Konkrétně kopřiva je jednou z našich nejsilnějších bylinek. Nejenže má skvělé účinky na játra a žlučník, velmi efektivně se postará i o vaše ledviny. Nezapomeňte však, že kopřivu byste neměli užívat déle než čtrnáct dní, po této době si dejte od kopřivy odpočinek.

Z líbezných sedmikrásek uvařte čaj, nebo si je dejte na salát. Zdroj: 123rf

Královna mezi slunci

Když kvete, louky se prohýbají pod nánosem nádherné žluté. Řeč je o smetance lékařské (Taraxacum officinale), pampelišce, chcete-li. I ona má na játra a žlučník nebývalé účinky. Její sílu dokonce využívá a vyzdvihuje i tradiční čínská medicína. Dle ní pampeliška vyhání z těla odpadní látky. Z pampelišky též můžete užívat čaj, použít ale můžete i její listy do salátu. Jen dejte pozor, kde ji budete sbírat. Pamatujte, že pokud se pustíte do samosběru bylin, hledejte vždy co nejčistší místa.

Pampeliška má blahodárné účinky i v čersrtvé formě. Konzumovat můžete její listy i květy. Zdroj: 123rf

Mrkev nakonec

Dopřát očistu játrům a žlučníku můžete i pomocí běžně dostupné zeleniny. Je jí mrkev. Pokud budete užívat alespoň třikrát denně po 50 mililitrech čerstvé mrkvové šťávy, vaše játra a žlučník vám poděkují.

Zdroje: www.youtube.com, www.herbarka.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, www.celostnimedicina.cz