Jsou prázdniny, slunce paří a je neskutečné vedro. V těchto teplých časech se ovoce stane vaším nejlepším přítelem. A co teprve žlutý meloun! Ten není jen výtečný na chuť, ale také přinese vašemu tělu tyto výhody.

Prázdniny jsou v plném proudu, sluníčko svítí a hřeje snad více než kdy jindy. Je čas, kdy se ovoce a zelenina stanou stálým členem vašeho jídelníčku.

Ovoce a zelenina vás nejen osvěží, ale zároveň vás i zasytí, takže mnoho lidí si vybírá ovocné nebo zeleninové lehké saláty místo teplého nebo těžkého jídla. Pokud chcete mezi zdravé ovoce přihodit ještě jedno, zvažte žlutý meloun. Podívejte se, jaké výhody vašemu tělu nabízí.

Youtube video, jak si udělat osvěžující melounové pití, najdete na kanále Kuchyně Lidlu:

Zdroj: Youtube

Účinky medového melounu

První neuvěřitelnou výhodou žlutého neboli medového melounu, je jednoznačně jeho obsah vitamínů. Ve žlutém melounu totiž můžete najít opravdu hojnou řádku vitamínů B, které udržují zdravý metabolismus vašeho těla.

Tak podporují funkci nervů, jater, očí a pomáhají vám udržovat zdraví kůže. Žlutý meloun je také ideálním ovocem v době těhotenství, jelikož optimalizuje růst plodu.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Žlutý meloun má neuvěřitelné množství benefitů pro zdraví vašeho těla. Není tudíž od věci jej zařadit do vašeho jídelníčku.

Kromě již zmíněného vitamínu B žlutý meloun také obsahuje vitamín C. To je jeden z nejdůležitějších vitamínů. Vitamín C je nesmírně důležitý pro podporu normální činnosti imunitního systému. Také se podílí na tvorbě kolagenu, takže je blahodárný pro vaše kosti, zuby, dásně a kůže.

Další výhody žlutého melounu

Melouny celkově jsou močopudné, posilují stěny střev a mají blahodárný vliv na stimulaci krevního oběhu. Co je ale velice zajímavé, je fakt, že meloun má dle odborníků také uklidňující účinky. Takže pomáhá zvládat stres a v některých případech i lehké úzkosti. Další velikou výhodou melounu je, že obsahuje mnoho vody, takže pomáhá zachovat správný poměr soli a vody ve vašem organismu.

Co je také velice klíčové vědět, melouny obsahují nemálo antioxidantů. Tudíž vašemu tělu pomáhají bojovat s volnými radikály, a dokonce zpomalují stárnutí. Žlutý meloun má zkrátka nespočet benefitů pro vaše tělo, a hlavně také skvěle chutná.

Proto není od věci si jej přidat do ovocného salátu nebo ho jíst jen tak samotný. A pokud na to chcete jít po italsku, můžete jíst žlutý meloun s prosciuttem.

Zdroje: vitalpoint.cz, itesco.cz