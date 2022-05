Zmije: Co dělat, když na ni narazíte, a má se jed při uštknutí vysát z rány?

K teplému počasí se bohužel nepojí jen příjemné činnosti, jako jsou posedávání na zahradě, procházky ve volné přírodě a grilování s přáteli, ale také několik věcí, o které rozhodně nikdo nestojí. A není řeč jen o otravných komárech, ale i o mnohem větším nebezpečí, které číhá na skalnatých povrchách a také ve vysoké trávě. Sluneční paprsky totiž lákají ven i zmije. Víte, jak se zachovat při setkání s tímto jedovatým plazem a jak postupovat v případě uštknutí?

Zdroje: zivotvcesku.cz, vitalia.cz, irozhlas.cz

Teplé počasí a sluncem zalité dny nepřináší jen radost, ale v některých případech i starost. Se vzrůstajícími teplotami se totiž mnohonásobně zvyšuje šance, že se při procházce v přírodě setkáte se zmijí obecnou. O střet s tímto hadem s klikatým pruhem na zádech rozhodně nikdo nestojí, může se ale stát, že se mu zkrátka nevyhneme. Zvláště pak, pohybujeme-li se na skalnatém povrchu, anebo ve vysoké trávě.

Jak odehnat zmiji

Zmije obecná útočí pouze v případě, kdy se cítí být ohrožená. Pokud se s ní tedy během své procházky setkáte, urychleně se od ní vzdalte a nijak se k ní nepřibližujte. Přímého setkání se zmijí se lze ale úplně vyvarovat. Jak?

Zmije, stejně jako většina ostatních hadů, reaguje na vibrace, a když cítí, že se k ní někdo blíží, raději se schová do úkrytu. Vězte, že není v jejím zájmu vám za každou cenu ublížit. Nakonec ona sama z vás má větší strach než vy z ní. Pokud se tedy pohybujete například ve vysoké trávě, snažte se hodně dupat. Zmije ucítí otřesy a stáhne se do ústraní.

Zmije cítí vybrace, proto se snažte ve vysoké trávě dupat. Zdroj: VCoscaron / Shutterstock.com

Uštknutí zmijí a první pomoc

Pokud se však náhodou stane, že se setkáte se zmijí a dojde k tomu, že vás uštkne, v první řadě je nejdůležitější zachovat co největší klid. Přestože u dospělých lidí uštknutí zmijí není v drtivé většině případů nijak život ohrožující, rozhodně je žádoucí zavolat záchrannou službu.

Místo, do kterého vás zmije kousla a kudy do těla vpravila svůj jed, pak nijak nemačkejte a v žádném případě jej ani nerozřezávejte a nesnažte se vysát jed ústy. Pokud máte u sebe lékárničku, ránu vydezinfikujte a přikryjte sterilní náplastí. Můžete ji ještě ovázat elastickým obinadlem. Se zasaženou končetinou se snažte hýbat co nejméně. A pokud je to možné, držte ji pod úrovní srdce.

Častokrát se může stát, že se zmije brání jen kousnutím, během kterého do lidského těla nevstříkne vůbec žádný jed. I tak je ale návštěva lékaře rozhodně vhodná.

Zmije se nejčastěji vyskytují ve vysoké trávě a na skalnatém povrchu, kde se vyhřívají. Zdroj: Andrew Astbury / Shutterstock.com

Zmijí jed a jeho účinky

Uštknutý člověk může po útoku zmije cítit celkovou slabost a malátnost. Může se u něj objevit zvětšení mízních uzlin, bolesti břicha, zvracení a také nevolnost. Pochopitelně pociťuje také bolest a otok místa, do kterého jej zmije kousla.

U dospělých a zdravých lidí se nejčastěji vůbec sérum proti zmijímu jedu nepodává, neboť je lidský organismus natolik silný, že si s jedem sám poradí. Příznaky uštknutí pak v řádech několika dnů samy odezní. Jak ale bylo zmíněno, bezprostřední návštěva lékaře či zavolání záchranné služby se důrazně doporučují.

Situace je ale jiná u malých dětí a také starých, případně nemocných jedinců, u kterých zmijí uštknutí může mít bohužel až fatální následky. U nich je nejdůležitější je co nejdříve dostat do nemocnice, kde jim lékař může rychle podat sérum a zvrátit tak účinky jedu.

Zmije obecná ve volné přírodě představuje jistou formu nebezpečí. Rozhodně ale není nijak nutné se letních procházek v důsledku obav zcela vzdát. Každoročně bývá v České republice hlášeno jen několik málo desítek případů uštknutí zmijí a úmrtnost v jejich důsledku je velmi nízká. Přesto se však vyplatí mít se na pozoru, a to hlavně v případě, kdy vás doprovázejí malé děti a starší lidé.