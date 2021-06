Jak nebezpečné je kousnutí zmije. Koho může zabít?

Zmije obecná je jediným jedovatým hadem České republiky, ale na výletech ji můžeme potkat celkem často. Kdo by si měl na turistických toulkách dávat největší pozor?

Zdroje: www.zzsmsk.cz, www.denik.cz, litomericky.denik.cz, herpetolog Ivan Zwach, lékař Lukáš Fuhrmann

Jak poznat zmiji

Slunce nad hlavou a vyznačenou trasu podél skal nebo po kamenitém terénu směrem k hradu může narušit respekt budící vetřelec. Had. Konkrétně zmije, kterou poznáte velice snadno. Je dlouhá 50-75 cm a pyšní se typickým zbarvením. Na šedé až modrošedé šupinaté kůži má výraznou tmavou klikatou čáru na hřbetě. Samice jsou však méně kontrastně zbarvené než samci. Pokud se k vám had blíží a nejste si jistí, zda jde opravdu o jedovatou zmiji, koukněte se jí do očí. Spolehlivým znakem je štěrbinovitá zornice. Užovky mají zorničky kulaté.

Na šedé až modrošedé šupinaté kůži má výraznou tmavou klikatou čáru na hřbetě. Zdroj: VCoscaron/Shutterstock.com

Zmije jako útočník

Dobrá zpráva je, že zmije je sice dravec, ale nekouše kolem sebe hlava nehlava. Řídí se rovnicí jedno kousnutí, jedna dávka jedu. "V jednom uštknutí zmije je obsaženo asi 10 mg toxinu, přičemž smrtelná dávka je 15 mg toxinu." Píše se na stránkách Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Co dělat, když potkám zmiji

„Pokud se zmije nesetkala s agresivním chováním člověka, vztekle se chovat také nebude. Člověk nepatří mezi její potravu a tudíž ji v podstatě nezajímá," popisuje herpetolog Ivan Zwach. Problém však nastává, když se vyhřívá na sluníčku a turista se o ni nevědomky otře. Zmije se lekne a zaútočí. Když ale hada potkáme na cestě a nebudeme na něj působit jako predátor, bude pouze syčet a dělat výpady na prázdno. Pak se co nejrychleji odplazí.

Jak zmijímu uštknutí zabránit?

Zmije se člověka bojí stejně jako my jí. Prevence je však vždy na místě. Během výletu si chraňte riziková místa jako jsou lýtka a nohy. Dlouhé kalhoty a kotníková obuv by měly být samozřejmostí. Had sice neslyší, zato dobře vnímá otřesy půdy. Když budete dostatečně dupat, potkat byste ji neměli. Také nesahejte do děr, pod kameny nebo spadlé dřevo. Zmiji také můžete potkat na okrajích lesů, březích potoků nebo na kamenitých loukách.

Během výletu si chraňte riziková místa jako jsou lýtka a nohy. Zdroj: rangizzz/Shutterstock.com

Kousnutí od zmije

„V případě, kdy nás zmije přece jen kousne, měli bychom zachovat klid a nepanikařit. Často může za zhoršení stavu strach a ne množství jedu. Zvýšená pozornost musí být věnována v případě uštknutí dítěte, alergika, starého člověka, nebo člověka s oslabeným imunitním systémem," upozorňuje lékař Lukáš Fuhrmann. Především děti do 10 kilogramů patří mezi rizikovou skupinu. Rády jsi hrají a hada se snaží prohlédnout nebo pohladit. Podle lékařů je každý případ uštknutí zmijí individuální, proto vždy kontaktujte záchrannou službu a postupujte dle pokynů.

První pomoc

Pokud vás nebo vašeho blízkého zmije kousla, důležité je přemýšlet racionálně. Nic neřezejte ani jed nevysávejte. Oblast nad ránou nezaškrcujte provázkem ani jiným škrtidlem. Místo toho použijte obvaz, který umístěte v místě od uštknutí výše, blíže k srdci. Končetinu je dobré chladit, třeba polévat vodou. Ruku zavěste do šátku. Zásadní je se hýbat co nejméně. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.