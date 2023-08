8 triků, jak po padesátce zrychlit metabolismus: Funguje káva i kopřivy

Hubnutí po padesátce je trochu jiné než shazování kil ve třiceti. Nic však není nemožné a klíčem se může stát rychlejší metabolismus. Jak jej ale v tomto věku účinně zrychlit? Máme pro vás hned osm tipů!

Metabolismus je takové kouzelné slovíčko, nebo dokonce zaklínadlo, jež se při snaze zhubnout často používá. Málokdo ale ve skutečnosti ví, co všechno obnáší a proč je potřeba jej vlastně držet ve svižnějším módu. Metabolismus je v podstatě látková přeměna, neboli veškeré biochemické reakce, které se v těle dějí při zpracování živin získaných z potravy. Každému člověku funguje metabolismus jinak rychle a opravdový problém nastává tehdy, když se pustíte do drastických diet a metabolismus tím ve skutečnosti zpomalíte. Tehdy hubnutí nehrozí. Ba naopak.

Jak na metabolismus vyzrát?

Klíčem k hubnutí, udržení váhy a dobré fyzické kondice i po padesátce je správné fungování metabolismu. Jak jej tedy zrychlit a co je vhodné jíst, abyste hubli? Podívejte se na video:

Rychlejší metabolismus rovná se rychlejší spalování. Chcete-li pohnout se svou váhou směrem dolů, vsaďte na tyto tipy:

1. Zázračné bílkoviny

Bez bílkovin se naše tělo neobejde. Jsou stavebním materiálem pro všechny buňky v těle. Navíc při zpracování bílkovin organismus vynaloží nemalé množství energie, tudíž z nich sice energii získá, zároveň ji ale rovnou zpracovává.

2. Spěte lépe

Alfou a omegou hubnutí je zdravý spánek. Jakmile bude váš spánek nekvalitní, projeví se to i v neuspokojivé snaze zhubnout. Nedostatek spánku tělo vrhá do stresového režimu a dochází k vyššímu vyplavování hormonu hladu, což má za následek častější návštěvy ledničky a vlčí hlad.

Nekvalitní spánek rychlosti metabolismu příliš nepomáhá. Zdroj: Sam Wordley / Shutterstock.com

3. Jezte!

Většina lidí si myslí, že pokud bude chroupat saláty a bude mít neustálý hlad, je to nejlepší cesta, jak kila shodit. Omyl. Je to naopak cesta, jak si zpomalit metabolismus, anebo jej dokonce i v podstatě uspat. Organismus si pak navíc bude každé jídlo „syslit“ do zásoby, protože se bude bát nedostatku. Správnou cestou, jak metabolismus rozhýbat, je vyvážená strava přijímaná v pravidelných intervalech.

4. Doplňujte tekutiny

Dostatek tekutin je pro organismus a rychlost metabolismu také nesmírně důležitý. Navíc dostatečný přísun neslazených tekutin upravuje i zažívání a pomáhá bezproblémovému vyprazdňování.

Káva má na metabolismus blahodárný vliv. Zdroj: amenic181 / Shutterstock.com

5. Zelený čaj a káva

Zelený čaj a káva obsahují velký podíl antioxidantů. Kofein je zase velmi účinný spalovač tuků. Při každém vypití šálku zeleného čaje nebo oblíbené kávy dochází k vyplavení malého množství adrenalinu a ten má velmi pozitivní vliv na využití tukových zásob.

6. Pikantní kuchyně

Milujete pálivé? Skvělé. Chilli totiž ovlivňuje rychlost metabolismu velmi pozitivně. Pokud tedy hledáte způsob, jak metabolismus zrychlit a nastartovat hubnutí, dopřejte si pravidelně mírně pikantní kuchyni.

7. Hýbejte se

I když máte sedavý způsob zaměstnání, zkuste se hýbat co nejvíce. Mezi dlouhým sezením si dělejte malé přestávky, projděte se a protáhněte se. Zařaďte pravidelné cvičení. Nemusíte nutně navštěvovat posilovnu, pokud na to nemáte čas ani chuť. I pravidelné svižné procházky dokážou zázraky.

Relaxační procházka pomůže hubnutí i psychice. Zdroj: Monkey Business Images / Shutterstock.com

8. Dostatek železa

Příčinou pomalého metabolismu a také únavy může být nedostatek železa. Spolehněte se tedy na stravu bohatou na tento prvek. Skvělým zdrojem železa jsou maso, luštěniny, listová zelenina, brokolice, ale třeba i čaj z obyčejné kopřivy.

