Takhle na svém těle poznáte první příznaky ztučnění jater. Pozor na to!

Ztučnění neboli steatóza jater je často dávána do souvislosti s nadměrnou konzumací alkoholu. Nenechte se ale mýlit, ke ztučnění jater nepřispívá pouze přílišné holdování kořalce nebo vínu, potíže s játry mohou zapříčinit i jiné špatné návyky. Jak poznáte, že toto onemocnění si našlo i vás? Ukážeme vám, jaké jsou jeho první příznaky.

Játra jsou orgán, který má neuvěřitelnou schopnost regenerace. Jenže všeho moc škodí a i přes jejich neskutečnou odolnost jim můžeme nevhodným chováním uškodit a své zdraví tak velmi poškodit. Ztučnění jater dávno není nemocí jen těch, co pijí přemíru alkoholu. Hrozí i těm, kteří se příliš nezajímají o zdravý životní styl a mají špatné stravovací návyky.

Játra jsou malou chemickou továrnou

V našem těle má každý orgán nezastupitelnou roli. A konkrétně pro játra to platí mnohonásobně. S nadsázkou je můžeme označit za malou chemickou továrnu, ve které probíhají metabolické procesy důležité pro správné fungování našeho organismu. Játra čistí krev od škodlivých látek, ale i od těch odpadových, které v našem těle při metabolických dějích vznikají. Tvoří se v nich žluč, která je velmi důležitá pro metabolismus tuků. Játra současně fungují jako zásobárna energie, vitaminů, minerálů a produkují enzymy, které jsou důležité pro další procesy probíhající v lidském těle.

Ohroženi jsou zejména ti, kteří bojují s nadváhou a holdují nezdravým potravinám. Zdroj: 123rf

Kdo má namále?

I to jsou důvody, proč bychom o játra měli pečovat. Je nerozumné spoléhat se na jejich schopnost regenerace, zvlášť, když jejich kondici můžeme dost dobře ovlivnit. Možná vás to překvapí, ale nejen nadměrné pití alkoholu může vést k vážnému onemocnění. Nealkoholové ztučnění jater se může podle vědců projevit u osob, které trpí nadměrnou obezitou. To jde často ruku v ruce se špatnými stravovacími návyky. Přílišná konzumace průmyslově zpracovaných potravin, jídel z fast foodu, sladkých limonád a rafinovaných sacharidů nemusí zdaleka znamenat jen zvyšující se inzulinovou rezistenci a hrozbu vzniku cukrovky 2. typu nebo vznik kardiovaskulárních onemocnění. Nadměrný příjem rafinovaných cukrů a stravy s přepálenými oleji může vést k ukládání tuků v játrech.

Příznaky ztučnění jater

Nikdy není pozdě začít se změnou, zvlášť, když na sobě pozorujete příznaky, které by mohly signalizovat ztučnění jater. Jaké to jsou? Podívejte se na video:

Pokud trpíte neustálou únavou a slabostí, rozhodně byste měli zbystřit. Příčin samozřejmě může být více, nicméně objeví-li se u vás vedle únavy ještě mírná bolest nebo pocit neustálé plnosti ve střední nebo pravé části těla, indicie začínají hovořit jasně. Mezi další příznaky podle vědců patří i vyšší hodnoty triglyceridů v krvi, vysoká hladina inzulinu a hlavně vysoké hodnoty hladiny jaterních enzymů.

Příznaky si můžete snadno splést se zažívacími problémy. Pokud se k nim ale přidá i nesnesitelná únava a bolest v pravé části břicha, běžte ihned k lékaři. Zdroj: 123rf

Na nic nečekejte

Potíže s játry by měl odhalit lékař při pravidelných kontrolách a odběrech krve. Pokud máte podezření na potíže s játry, rozhodně byste se s ním měli poradit. Podpořit funkci a zdraví svých jater můžete i preventivně. Změnou stravovacích návyků, minimalizací stresu, co nejméně zatěžovat zažívání a zařadit pravidelný pohyb. Kromě toho skvělou bylinou, která dokáže s játry zázraky, je ostropestřec mariánský. Sáhnout ale můžete i po pampelišce nebo čekance.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.govwww.youtube.com, www.benu.cz, www.superionherbs.cz