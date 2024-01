Fastfood, slazené nápoje, sladkosti. Nezdravé návyky ovlivňují nejen vaši hmotnost, ale také vaše játra. Ztučňování jater není jen bezvýznamným problémem, může to být tichý zabiják, který postihuje mnoho lidí. Pět životních návyků, které zvyšují riziko ztučnění jater a jak se jim vyhnout?

Tuk se může ukládat v našem těle, ale co se děje, když se začne ukládat v játrech? Proč bychom měli být ostražití a zajímat se o stav našich jater? Rozhodně to není jen estetický problém.

Youtube kanále Dr. Freje vysvětlí, jak se projevuje nealkoholická steatóza jater:

Nadměrná konzumace rafinovaných cukrů a tuků

Moderní stravovací návyky nás často přivádějí k nadměrnému příjmu rafinovaných cukrů a tuků, což může zvýšit riziko ztučňování jater. Rychlé občerstvení, sladké nápoje a sladké pečivo jsou častými pachateli. Špatné stravovací návyky vytvářejí ideální podmínky pro to, aby se z našich jater stala taková malá tuková skladiště.



Co s tím můžeme dělat? Klíčová je obezřetnost. Zkuste se vyvarovat nadměrné konzumaci rychlého občerstvení, sladkých nápojů a lákavých, ale často nezdravých pečiv. Místo toho zvažte přidání do své stravy potravin s vysokým obsahem vlákniny. Vláknina je takový super hodnotný pomocník, který může pomoct snížit riziko ztučňování jater a udržet celkově naše játra ve špičkové formě.

Nedostatek fyzické aktivity

Představte si své tělo jako skvělý stroj, který byl stvořen pro pohyb a akci. Tento skvostný stroj ztrácí svůj lesk, pokud trávíte většinu času ve statickém režimu – většinu času více sedíte nebo stojíte. Sedavý životní styl může být tím největším nepřítelem vašeho těla, zejména co se týče jater.



Proč je to důležité? Když nejste dostatečně aktivní, váš metabolismus přestává z poloviny pracovat a spalování kalorií klesá na minimum. Výsledek? Játra mají těžší práci a mohou se dostat do nebezpečné situace, kde musí začít ukládat tuk. A to není nic, co bychom chtěli.



Co s tím můžeme dělat? Odbourat sedavý životní styl. Nemusíte hned běhat maraton, ale pravidelná fyzická aktivita může být klíčová. Může to být třeba procházka po večerech, jízda na kole nebo tancování v obýváku – cokoli, co vás dostane do pohybu.

Nezapomeňte na přestávky během dlouhého sezení v práci. Cvičte krk, protáhněte nohy – každý pohyb se počítá.

Přemíra alkoholu

Alkohol má na játra přímý vliv a pokud ho pijete v nadměrném množství, játra mají potíže s jeho zpracováním. To může způsobit postupné poškozování těchto životně důležitých orgánů, což je opravdu vážná věc.



Co s tím můžeme dělat? Zde není nutné zavést totální prohibici. Klíčem je míra a uvědomělost. Omezte množství alkoholu, které pijete a zkuste si vybrat kvalitní nápoje. Nezapomeňte dávat svým játrům občas volno – třeba si jeden večer vyberte nealkoholickou alternativu.

Nedostatek spánku

Představte si svá játra jako nočního strážce vašeho těla. Nedostatek spánku je jako zabránění těmto nočním strážcům ve vykonávání jejich důležitých úkolů. Během spánku jsou aktivní a vykonávají několik klíčových funkcí pro udržení celkového zdraví těla. Detoxikují a čistí naše tělo. Regulují glukózu v krvi. Ukládají důležité živiny jako glykogen, zásobník energie.



Když nejste vyspaní, procesy, které jsou obvykle provedeny během noci, jsou narušeny. To může vést k akumulaci tuků v játrech a postupnému zhoršování jejich stavu.



Co s tím můžeme dělat? Zde platí zlaté pravidlo – dávejte svým játrům dostatek odpočinku. Snažte se udržovat pravidelný spánkový režim, vyhněte se přílišnému sledování obrazovek před spaním a vytvořte si klidnou atmosféru v ložnici. A pokud máte možnost, dopřejte jim i krátkou siestu během dne.

Chronický stres

Chronický stres může způsobit narušení mnoha tělesných funkcí, včetně metabolismu jater. Stres aktivuje tzv. „boj nebo útěk“ reakci, při níž tělo uvolňuje stresové hormony, jako je kortizol. Tyto hormony vedou k zvýšené produkci glukózy v játrech, což může zvyšovat hladinu cukru v krvi. Tato zvýšená hladina glukózy může přispět k narušení metabolismu tuku v játrech a vést k jeho hromadění.



Lidé pod chronickým stresem často reagují na svůj emocionální stav změnou stravovacích návyků. Někteří mohou hledat pohodlí v nezdravých potravinách s vysokým obsahem tuku a cukrů, což může zvýšit riziko obezity a následně i ztučnění jater.



Je důležité najít způsoby, jak efektivně zvládat stres, ať už pomocí meditace, jógy nebo jiných relaxačních metod.

Zdravý životní styl je klíčovým faktorem v prevenci zdraví. Omezte příjem rafinovaných cukrů a tuků, pravidelně cvičte, nepijte alkohol každý den, dbejte na dostatečný spánek a nestresujte se tolik. Vaše játra vám za to poděkují.

