Jak vyrobit domácí zubní pastu z jedlé sody: Účinná, levná a hlavně bez chemie

Mnozí z nás už dnes bedlivě pročítají složení potravin, málokoho ale napadne podívat se na ingredience zubní pasty, kterou vkládáme do úst minimálně dvakrát denně. Je pravda, že pastu na zuby běžně nekonzumujeme, takže chemikálie v ní obsažené nás nemohou zase tak ohrozit. Kdo si však potrpí na přírodní produkty, možná hledá alternativu.

Jsou zubní pasty škodlivé?

Na tubách zubních past vídáme upozornění, že výrobek není určen k vnitřnímu použití. Samozřejmě to neznamená, že by zubní pasty obsahovaly kyanid a jejich pozření by vás ohrozilo na životě. Když sem tam omylem trochu pasty spolknete, nanejvýš vás bude pobolívat břicho. Horší je to s malými dětmi, které

může napadnout spapat celou tubičku. Po takovém incidentu většinou následuje zvracení, průjem a porada s lékařem.

Vidíme tedy, že zubní pasty zase tak neškodné nejsou, i když při běžném čištění zubů žádné škodlivé účinky nepozorujeme. V diskuzích o zdravotní nezávadnosti zubních past se nejčastěji skloňuje toxický fluorid sodný, ačkoli se do výrobků pro čištění zubů přidává jen v nepatrném množství a na trhu se objevují i pasty, které ho vůbec neobsahují. Nicméně jsou to právě sloučeniny fluoru, co v kyselém prostředí ústní dutiny chrání sklovinu před naleptáním a rozvojem zubního kazu.

V zubních pastách dále najdeme pěnidla, pojidla, rozpouštědla, chuťové přísady, konzervační látky, barviva a také abraziva, která zuby mechanicky obrušují a zbavují je skvrn a plaku. Většinou to bývá oxid křemičitý, uhličitan vápenatý nebo hydrogenuhličitan sodný, známý jako jedlá soda. Právě tato poslední jmenovaná sloučenina se využívá k přípravě alternativních domácích prostředků k čištění zubů, protože je zdravotně nezávadná, levná a v kuchyni ji mívá každý.

Může jedlá soda nahradit fluorid?

Někteří zubní lékaři zastávají názor, že bez fluoridu sodného zuby dostatečně neochráníte. Studie z roku 2017 ale prokázala, že výplach úst roztokem jedlé sody zvyšuje pH ústní dutiny, což brání rozvoji bakterií způsobujících zubní kaz. Je to ostatně logické – jedlá soda je přeci silně zásaditá látka. Díky abrazivním účinkům navíc při čištění běžným kartáčkem odstraní ze zubů biofilm a sníží počet bakterií v ústech i mechanicky.

Výroba domácí zubní pasty z jedlé sody Jedlá soda poslouží jako domácí zubní pasta. Zdroj: Shutterstock.com

Základní požadavky na funkci zubní pasty tedy jedlá soda splňuje. Vlastní pastu si můžete vyrobit jednoduše tak, že v čisté misce smícháte jedlou sodu s trochou vody. Vzniklou kašičku pak nanesete na kartáček a vyčistíte si zuby jako obvykle.

Problém je ovšem v tom, že taková pasta moc dobře nechutná a nezanechá ani svěží pocit v ústech. Lepší je proto nemíchat sodu s obyčejnou vodou, ale se silnějším odvarem z máty či heřmánku. Použít lze i kokosový olej s kapkou peprmintového esenciálního oleje. Nikdy však do domácí pasty nepřidávejte citronovou šťávu; pasta by se sice krásně napěnila, ale její účinky by byly natolik silné, že by mohla zubní sklovinu poškodit.

