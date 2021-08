Proč naši předci ráno žvýkali hřebíček? Tři důvody, proč bychom to měli dělat

Hřebíček je sušený kalich s poupětem hřebíčkovce kořenného, pocházejícího z Indonésie. Je jedním z nejoblíbenějších koření na světě. Kromě sladké chuti, kterou pokrmům dodává, má i významné léčivé schopnosti. Co se stane s vaším tělem, když rozžvýkáte dva hřebíčky denně?

I když je hřebíček známý od 3. století př. n. l., v Evropě se začal běžně používat až v 18. století. Rychle si však získal své příznivce.

Svou nasládlou až hořkou chutí se hodí na vaření i pečení. Skvěle dochutí maso, omáčky, sladkosti, nebo také oblíbené svařené víno. Jedním z dalších odvětví, kde se hřebíček používal a stále používá, je lidové léčitelství. A není divu. Funguje jako dezinfekce, účinně bojuje s viry a bakteriemi a pomáhá i s péčí o dutinu ústní.

Látky obsažené v hřebíčku

Hřebíček je bohatý na vitamín C, vlákninu, mangan, antioxidanty a vitamín K. Obsahuje také sloučeninu zvanou eugenol, která úspěšně bojuje proti volným radikálům. Je pětkrát účinnější než další silný antioxidant - vitamín E. Ostatní sloučeniny nalezené v hřebíčku pomáhají chránit buňky před rakovinovým bujením. Má také silné antibakteriální a antifungální vlastnosti.

Žvýkání hřebíčku

Po umytí zubů si dejte každé ráno nalačno 2 kousky hřebíčku a opatrně je rozkousejte. Pokud vám dělá problém výrazná chuť koření, můžete si ho rozdrtit najemno a chvíli prášek poválet v ústech. Poté ho zapijte vodou.

1. Zvýší imunitu a celkové zdraví

Hřebíček obsahuje vitamín C a některé antioxidanty, o kterých je známo, že zvyšují počet bílých krvinek v těle. To pomůže v boji s jakoukoli infekcí nebo nemocí. Pokud jste diabetik, hřebíček zařaďte do své denní rutiny. Působí totiž jako inzulín a pomáhá s udržením optimální hladiny cukru v krvi. Podle ajurvédy toto koření posiluje srdeční sval.

2. Zlepší trávení a sníží žaludeční vředy

Dobré trávení – půl zdraví. I to dokáže hřebíček regulovat. Zvyšujte totiž sekreci trávicích enzymů, což předchází poruchám, jako je zácpa a zažívací potíže. Olej v něm obsažený také pomáhá proti nadýmání a bojuje s bakteriemi Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, E. coli, Streptococcus a Staphylococcus. Hřebíček rovněž dokáže zesílit hlen, který chrání žaludeční výstelku, čímž se sníží riziko vředů.

3. Zdravé kosti a dutina ústní

Flavonoidy, mangan a eugenol podporují zdraví kostí a kloubů. Další látky mají anestetické vlastnosti, které pomáhají snížit bolest zubů. Pravidelné užívání hřebíčku také zaručuje zlepšení zdraví dásní a snížení množství plaku a bakterií v ústech. Od roku 1640 byl hřebíčkový olej hojně využíván i při potížích s paradontózou. Navíc rozkousání koření osvěží dech.

Zdroj: newsbust.in, brightside.me, www.healthline.com