Chcete být zdraví jako řípa? Vsaďte na hřebíček! Jeho pravidelné žvýkání má totiž perfektní účinky na náš organismus.

Hřebíček je známé aromatické koření, které se s oblibou používá v kuchyni po celém světě. Kromě toho má však také významné zdravotní účinky, které jsou prospěšné našemu tělu. Pokud se tedy chcete vyhnout zbytečným zdravotním útrapám, využívejte ho nejen v jídle, ale i k vaření čaje. A do svého života zařaďte pravidelný rituál. Místo žvýkaček žvýkejte hřebíček!

Běžné koření s fantastickými léčivými účinky

Voňavý hřebíček byl odjakživa ceněný jako zlato a známý je už od 3. století před naším letopočtem. Čínská medicína jej využívá již celá staletí a dokonale zná jeho silný potenciál. Jedná se totiž o skvělý přírodní lék s významnými léčivými vlastnostmi, které potvrzují i vědci.

Původem pochází ze Západoindických ostrovů a v Evropě se začal používat až během 18. století. V současné době patří mezi pěstitelské mocnosti především Brazílie, Srí Lanka, Jáva, Mauricius, Madagaskar a Zanzibar.

Silné účinky hřebíčku jsou dané obsahem látek důležitých pro naše zdraví. Jedná se především o velké množství důležitých silic, a to hlavně sloučeniny eugenol. Proto má také hřebíček silné anestetické a antiseptické účinky. Neopomenutelné je i zastoupení důležitých flavonoidů, pryskyřic, tříslovin a olejů.

close info Shutterstock zoom_in Hřebíček je sušené poupě květu rostliny Syzygium aromaticum.

Sbírá se poupě

Tak jak hřebíček běžně znáte, tak se vlastně jedná o usušené poupě ze stálezeleného tropického stromu zvaného hřebíčkovec vonný. Sbírá se v období těsně před rozkvětem.

Proč žvýkat hřebíček?

Pokud budete každý den ráno žvýkat 1 až 2 hřebíčky, můžete si pomoci s mnoha zdravotními neduhy. Díky svým silným antibakteriálním účinkům se podílí na podpoře imunitního systému. Díky tomu, že tlumí bolest, pomůže vám proti bolesti zubů, dásní a jazyka. A vzhledem k tomu, že má i silné močopudné účinky, napomáhá detoxikaci těla.

Kvalitnější trávení

Pokud budete pravidelně žvýkat hřebíček, podpoříte tím zdravé zažívání. Hřebíčkový olej totiž podněcuje správnou produkci trávicích enzymů. Nebudete tak vystaveni ani průvodním jevům jako nadýmání a různým zažívacím potížím. Obsažené látky navíc posílí celý trávicí trakt. Dalším bonusem vám bude pročištění střev od některých střevních parazitů, se kterými si umí hravě poradit silice.

Cestování bez nevolnosti

Pokud patříte k jedincům, kterým se při cestování dělá špatně, žvýkejte hřebíček! Jde o skvělou prevenci, a pokud ho nasadíte už když je vám špatně, mělo by se vám zhruba do půl hodiny ulevit. Těhotné ženy by se mu však v těchto případech měly vyhnout!

close info Shutterstock zoom_in Pravidelným žvýkáním hřebíčku se tak vyhnete rizikům paradentózy, stomatitidy a mnohým zánětům dásní a zubů.

Zdravá ústní dutina

Možná jste si všimli, že je hřebíček často obsažený v dentálních prostředcích. A není divu! Díky obsaženým látkám je totiž skvělou dezinfekcí a umí udržovat ústní dutinu ve skvělé kondici. Pravidelným žvýkáním hřebíčku se tak vyhnete rizikům paradentózy, stomatitidy a mnohým zánětům dásní a zubů. Jedná se i o perfektní prevenci proti nachlazení a kašli a zbaví vás i případného zápachu.

