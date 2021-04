Jak správně žvýkat potravu, abyste začali hubnout

Asi každý z nás to zažil. Za půlhodinovou přestávku na oběd bylo nutné se dostat do a z kantýny, vystát frontu, najít místo, stihnout toaletu a možná ještě rychlé kafe. Na samotnou konzumaci oběda mělo stačit pět až deset minut. Na žvýkání prostě nebyl čas. I přesto, že je za ním schováno mnoho benefitů.

Naučit se žvýkat

V 80. letech založil italský novinář Carlo Petrini mezinárodní organizaci Slow Food, která měla být odpovědí na zvyšující se trend rychlých občerstvení nabízejících především nezdravou a tučnou stravu. Do dnešní doby se organizace rozrostla a na svých oficiálních stránkách vysvětluje, že klade důraz na kvalitní, chutné, ekologické a zdravé jídlo. Požitek z jídla je podpořen pomalým tempem umožňujícím vychutnávat každou chvilku. (Zdroj: www.slowfood.com)

32krát rozžvýkat

Odborníci doporučují, abyste každé jídlo před polknutím rozžvýkali alespoň 32krát. Cílem je, aby ztratilo svou původní konzistenci a smíchalo se se slinami. Jídlo se totiž musí rozmělnit. To buď udělají naše zuby nebo žaludek, jemuž to trvá podstatně déle a jde mu to hůře. S tím souvisí i fakt, že když oběd zhltneme a nedostatečně potraviny rozkoušeme, žaludek bude potřebovat spoustu energie, aby si s tím poradil. Může nás začít bolet břicho nebo si tím způsobíme dokonce žaludeční vředy a další trávicí problémy. Navíc se budeme cítit unaveni.

Nastartování trávení

Dostatečné kousání je také spojeno se signálem pocitu plnosti a s nastartováním trávení. Začnou se více tvořit sliny, produkovat enzymy a začne také lépe pracovat žaludek. Po jídle střeva potlačují hormon zvaný ghrelin, který řídí hlad, a zároveň uvolňuje hormony plnosti. Tyto hormony říkají našemu mozku, že jsme jedli, snižují chuť k jídlu, navozují pocit plnosti a pomáhají nám přestat jíst. Tento proces trvá asi 20 minut, takže zpomalení poskytne našemu mozku čas, který potřebuje k přijetí těchto signálů.

Obzvláště děti bohužel přejímají naše zlozvyky- milují stravovat se ve fast foodech a oblíbené jídlo doslova hltají Zdroj: shutterstock.com

Pomalé stravování může snížit příjem kalorií

V jedné studii lidé s normální hmotností nebo nadváhou jedli různým tempem. Při pomalé konzumaci a důkladném žvýkání snědly obě skupiny menší porce, a přijaly tedy méně kalorií. V další studii měli účastníci kousat pizzu dvakrát pomaleji než normálně. Průměrný příjem kalorií se snížil o téměř 15 %. Všichni účastníci se také cítili plnější po delší dobu a hlásili menší hlad po 60 minutách od skončení jídla. Toto spontánní snížení příjmu kalorií by mělo časem vést ke ztrátě hmotnosti. (Zdroj: www.healthline.com)

Jak zpomalit a zhubnout - tipy a triky