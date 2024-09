Nová studie odhaluje, že těchto 8 návyků vám může prodloužit život o více než 20 let

Kristýna Stoklásková 14. 9. 2024 clock 5 minut video

Bohužel nemáme nikde napsáno, kdy přesně zemřeme, a možná je to tak dobře. Co ale víme jistě je to, že některé věci mohou skutečně prodloužit náš život. A dobrá zpráva? Není třeba čekat na zázraky. Osvědčené změny v každodenních návycích vám mohou přidat roky života.

Kdo by nechtěl žít déle a cítit se přitom skvěle? Vědci teď přicházejí s odpovědí, která není z oblasti sci-fi, ale zcela reálná – změna několika běžných návyků může prodloužit život až o dvacet let. Nejde o žádné složité nebo zázračné metody, ale o každodenní maličkosti, které může zařadit do svého života každý z nás. Co kdybyste mohli díky drobným úpravám v jídle, spánku nebo třeba pohybu nejen přidat roky svému životu, ale zároveň si ty roky opravdu užít? Podívejte se na video z YT tvorby kanálu TOP veci do 2 minut – Top 5 tipů, které vám prodlouží život Zdroj: Youtube Strava Jedním z klíčových návyků je zdravé stravování. Všichni víme, jak moc může správná výživa ovlivnit naši energii a pohodu, ale jde to ještě dál. Vyvážená strava bohatá na ovoce, zeleninu, celozrnné produkty, zdravé tuky a bílkoviny nejen pomáhá udržet si zdravou váhu, ale také chrání před nemocemi jako jsou srdeční choroby, rakovina a cukrovka. Pokud budete jíst s rozumem a pestře, vaše tělo vám za to poděkuje v podobě delšího a kvalitnějšího života. Stop kouření Dalším důležitým krokem je vyhýbání se cigaretám. Kouření je zodpovědné za řadu vážných nemocí, včetně rakoviny a srdečních chorob. Odhaduje se, že kuřáci ztrácejí až 10 let života ve srovnání s těmi, kteří nikdy nekouřili. Dobrou zprávou je, že nikdy není pozdě přestat. Už několik měsíců bez cigaret může výrazně snížit riziko srdečního infarktu a z dlouhodobého hlediska přestat kouřit znamená výrazné prodloužení života. Kvalitní spánek Spánek je dalším faktorem, který je mnohdy podceňován, ale má zásadní vliv na naše zdraví. Nedostatek spánku je spojen s řadou chronických onemocnění jako jsou obezita, cukrovka, srdeční choroby, a dokonce i deprese. Kvalitní spánek, ideálně 7 až 8 hodin denně, je nezbytný pro regeneraci těla i mysli. Dbejte na to, abyste měli pravidelný spánkový režim a prostředí, které podporuje hluboký a nerušený spánek. Je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak si prodloužit život a zlepšit své zdraví. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Dostatek spánku, pravidelný pohyb a vyvážená strava jsou základem pro dlouhý a zdravý život. Pohyb Fyzická aktivita je také nepostradatelným návykem pro dlouhý a zdravý život. Nemusíte být vrcholový sportovec, aby to mělo významný dopad. Stačí pravidelná mírná aktivita – například rychlá chůze, jízda na kole nebo plavání. Pohyb posiluje srdce, zlepšuje krevní oběh a pomáhá udržet zdravou váhu. Lidé, kteří cvičí pravidelně, mají mnohem nižší riziko chronických nemocí a žijí déle. Nestresovat se Jedním z velkých nepřátel zdraví je stres, a proto je důležité naučit se s ním zacházet. Chronický stres způsobuje záněty v těle, které mohou vést k celé řadě nemocí, od srdečních chorob až po rakovinu. Relaxační techniky jako je meditace, jóga nebo prosté dýchání, mohou výrazně snížit úroveň stresu. Ať už najdete svou relaxaci v přírodě, při čtení knihy nebo při setkání s přáteli, důležité je mít strategie, jak stres zvládat. Alkohol Vyhýbání se nadměrné konzumaci alkoholu je dalším důležitým krokem k delšímu a zdravějšímu životu. Zatímco občasná sklenička vína nebo piva nemusí být problém, časté nárazové pití, při kterém vypijete velké množství alkoholu během krátké doby, může vážně poškodit vaše zdraví. Nárazové pití zvyšuje riziko srdečních chorob, mrtvice, poškození jater, a dokonce i náhlé smrti. Klíčem je umírněnost – udržujte konzumaci alkoholu na bezpečné úrovni, abyste minimalizovali zdravotní rizika a užívali si život déle a s větší energií. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Nadměrné pití alkoholu, chronický stres a zneužívání drog jsou hlavními faktory, které mohou zkrátit váš život a vážně poškodit zdraví. Drogy Vyhýbání se závislosti na drogách, zejména na opioidech, je důležitým krokem k udržení zdraví a dlouhověkosti. I když se to nemusí týkat každého, zneužívání těchto látek má vážné zdravotní následky a výrazně zkracuje život. Pokud se s tímto problémem setkáte vy nebo někdo ve vašem okolí, je důležité vyhledat pomoc co nejdříve. Život bez závislosti je klíčem k delšímu a kvalitnějšímu životu. Vztahy s lidmi Nakonec nezapomínejte na sílu sociálních vztahů. Silné vztahy s rodinou, přáteli a komunitou mají prokázaný vliv na délku života. Lidé, kteří mají aktivní společenský život, jsou obecně šťastnější a méně náchylní k depresím nebo chronickým nemocem. Sociální izolace naopak zvyšuje riziko úmrtí. Věnovat čas blízkým lidem, budovat a udržovat přátelství a mít dobré vztahy v komunitě jsou klíčem k dlouhému a šťastnému životu. I když vědci odhadují, že maximální možná délka lidského života může dosáhnout 120 až 150 let, naše každodenní návyky mají zásadní vliv na to, jak dlouho a jak kvalitně budeme žít. Pravidelná fyzická aktivita, zdravé stravování, dostatek spánku a zvládání stresu jsou klíčové kroky, které nám mohou pomoci přiblížit se k této hranici. Ať už jsme mladí nebo starší, změny, které dnes uděláme, mohou výrazně ovlivnit naši budoucnost. Život je v našich rukou a s těmito návyky můžeme nejen žít déle, ale také lépe. Související články close Zdraví Olej z hroznových jader skvěle poslouží na skvrny po akné a jizvy video close Zdraví Ovoce a zelenina, které se doporučují při celulitidě. Zařaďte je do jídelníčku video Zdroj: theguardian.com

