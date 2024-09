Čas nezastavíte. Ale podle lékařů můžete zpomalit stárnutí, když se oprostíte od některých (zlo)zvyků. Které to jsou?

Říká se, že zvyk je železná košile. A je to pravda. Bohužel, věci, které vám běžně procházely v mládí, ke stáru začínají být problém. To kvitují i lékaři, kteří jsou toho názoru, že některé rituály jsou pro zralý věk doslova nevhodné. O co třeba jde?

„Třeba o spaní na břiše. Spousta žen – obzvláště s větším poprsím – ho vyhledává jako úlevu. Ale nejenom, že si tím ničíte krční páteř, ale také si tím způsobujete vrásky! Když jste naplácnutí na polštáři, vytváří se tlak na kůži, která se krčí. A tak vznikají zbytečné hluboké vrásky,“ vysvětluje odbornice z lékařského týmu. A co byste měli ještě podle ní změnit, abyste si uchovali mladistvý vzhled?

Příspěvek Petra Šrámka: Je stárnutí nutnost nebo volba? Vám vysvětlí, jak bojovat proti stárnutí. Více na kanále YouTube.com.

Nezapomínejte na opalovák

Když je horko, většina z nás se namaže opalovákem. Odborníci ale varují, že opalovací mléko nebo krém by všichni měli používat i v dobách, kdy je regulérně pod mrakem. Proč? „UV paprsky pronikají mraky a mohou způsobit poškození kůže,“ vysvětluje dermatoložka.

Podle ní byste se měli mazat krémem s SPF 30 každý den, předejdete tak zbytečnému poškození pleti. Mimochodem, pokud nechcete mít kolem úst jemné vrásky, začněte pít brčkem!

Dejte pozor na modré světlo

Všechny vymoženosti dnešní doby – počítač, tablet, mobilní telefon, televize – produkují modré světlo. Pokud mu často vystavujete svou tvář, můžete stárnout rychleji. Alespoň podle odborníků, kteří zjistili, že modré záření také kazí oči. Proto to s mobilním telefonem moc nepřehánějte a čas od času si dopřejte „digitální detox“. Zlepší vám spánek, psychiku, ale i pleť!

close info Profimedia zoom_in Mobilní telefon produkuje modré světlo, které zrychluje stárnutí vaší pleti.

Sprchujte se ve vlažné či studené vodě

Teplá nebo dokonce horká voda je příjemná a relaxační, ale bohužel vysušuje pleť. Pokud si budete pravidelně dopřávat horkou sprchu, bude vaše pleť křehčí a náchylná k vráskám. Proto se raději sprchujte ve vlažné vodě. Je příjemná, osvěžující. Nezapomínejte hlavně na partie obličeje, krku a rukou, kde jsou známky stárnutí okamžitě vidět. Po umytí ošetřete pokožku hydratačním krémem.

Omezte sladké

Dorty, limonády, čokolády… Zkrátka radosti, které vám zlepší chuť a rozsvítí den vám mohou ve finále pěkně uškodit. „Strava s vyšším podílem cukru může vést k procesu zvanému glykace. Ten v kůži narušuje produkci kolagenu a elastenu.

Vaše pleť tak postupně ztratí pružnost, elasticitu a pevnost. Povislá pleť přidává roky a když se do ní začnou vpisovat vrásky, není o co stát. Takže příště omezte svou sladkou svačinu!

Zdroje: www.vlasta.cz, www.seznam.cz