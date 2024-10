Zdánlivě prosté vyměšování potních žláz je velmi komplexní proces. Pokud se vyskytuje bez zjevného důvodu či jej doprovází další obtíže, je to vždy nejen důvod k zamyšlení, ale také vyhledání lékaře. Trápí i vás zvýšené pocení?

Důležitost pocení a kůže

Ač se mu snažíme zabránit nebo spíš nechceme, aby bylo pocení vidět, není žádným tajemstvím, že pocení je nejen přirozené, ale také nutné pro ochlazování našeho těla. Nemít jej, dýchali bychom všichni s otevřenými ústy jako psi, pokaždé, když by nám bylo horko. Psi ale naštěstí nejsme a nevětší orgán našeho těla, tedy kůže není jen obyčejným obalem, který potahuje kosti, svalstvo a menší či větší možství tuku.

Přirozenou bariéru od okolí sice tvoří, ale chrání nás před ztrátou vody, vybavuje nás citem a vyrábí pro nás vitamin D, který je nezbytný pro vstřebávání minerálů. Ukládání energie ve formě tuků už často nepovažujeme za velikou výhodu kůže, nicméně i to je důležité.

Mnozí z nás mají pocit, že i obyčejné pocení představuje problém, ale co teprve to nadměrné. Viděli jste někdy člověka, který opravdu trpěl nadměrným pocením? Do problému vás zasvětí také příspěvek z YouTube kanálu Přírodní lékárna.

Zdroj: Youtube

Zvýšené pocení čili hyperhidróza

Nadměrné pocení se odborně nazývá hyperhidróza a nemusí se týkat celého těla. Někdy se vyskytuje jen na chodidlech, dlaních, v podpaží či obličeji, nicméně může jít i o celý povrch těla. Zatímco je jisté, že se tělo začne potit v horkém prostředí nebo při náročném fyzickém výkonu, existují i další důvody, proč se může začít tělo potit víc, než je obvyklé? Jen výjimečně je to způsobenou vrozenou dispozicí.

Mohou za to například hormonální změny v těhotenství, menopauze, ale i pubertě. Právě v pubertě se pocení objevuje i bez pocitu horkosti, zatímco v těhotenství a menopauze je obvykle provázeno návaly nebo pocitem horkosti neustálé. Z těchto hormonálních důvodů se nadměrné pocení vyskytuje velmi často. Během menopauzy postihuje přibližně 75 až 85 procent žen.

Také v případě pocení vlivem stresu obvykle lidé nepociťují teplo. Vždy se také říká, „polil mě studený pot“. Podobně je to také v případě, že pocení způsobují léčiva.

Když je zvýšené pocení symptomem

Nicméně jsou tu ještě další důvody, kdy se objevuje hyperhidróza, a to jako symptom onemocnění a ne jednoho. Nadměrné pocení může provázet diabetes, onemocnění štítné žlázy, onemocnění srdečního svalu, ale i nádorových, neurologických a autoimunitních onemocnění.

Zvýšené pocení se vyskytuje velmi často u hypertyreózy čili poruchy štítné žlázy. Tehdy je pocení obvyklé u 30 až 60 procent případů. Také cukrovkáři se potýkají s pocením často, respektive u 30 až 50 procent nemocných se nadměrné pocení projevuje. U lidí s neurologickými poruchami jako je například Parkinsonova nemoc je hyperhidróza sledovatelná u 20 až 40 procent případů.

Dochází-li ke změnám v pocení náhle a neočekávaně, zdá se, že nadměrné pocení nemá jednoduše vysvetlitenou příčinu nebo jej provázejí další obtžíže jako bolesti, únava a podobně, tehdy je rozhodně vhodné konzultovat problém s lékařem, který vás dál navede na případná vyšetření.

close info Profimedia zoom_in Pocení může provázet horkost, ale nemusí.

Zdroje: endocare.cz, iglanc.cz