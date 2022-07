6 důležitých věcí, které byste měli dělat, aby vaše kočka byla šťastná

Máte doma šťastnou kočku? Třeba jí něco chybí a ani o tom nevíte. Co potřebují kočky ke štěstí a jak jim život zpříjemnit?

Aby byly kočky šťastné

Kočky jsou svéhlavé a mohou být docela nezávislé, jsou to zvířata na úrovni, která občas své majitel chápou jako své služebnictvo. Udělali jsme z nich tak trošku domácí povaleče, kteří díky kočičím toaletám ani nemusíme venčit. Ne všechny kočky tak znají život venku mimo domov, kde je sice hýčkáme, ale život našich malých šelem může být až únavně monotónní. Jak kočkám zajistit šťastný život? Nač pamatovat, aby měly kočky šťastný život i v lidských příbytcích?

Chcete, aby měla kočka šťastný život, i když netráví čas venku? Zdroj: makarOFFoto / Shutterstock

Štastná kočka má plné bříško

Kočka není jen tak nějakým společníkem. Je to hýčkané zvíře, kterému často podstrojujeme víc, než je zdrávo. Krmení však není to jediné, čím můžete kočičky a kocourky potěšit. Ke šťastnému životu kočkám často chybí docela jiné věci. Nicméně i kvalitní krmivo patří na seznam věcí, které dělají kočku šťastnou a také zdravou.

Kočičí granule můžete použít i pro rozptýlení a hru. Zdroj: Veera / Shutterstock

Hračky pro šťastné kočky

Rozmanité hračky jsou pro kočky důležité. Často jim stačí drobnost, jako třeba kulička z papíru, skleněnka nebo gumička do vlasů. Dopřejte kočkám zábavu a oživte jejich lovecký instinkt.

Dravé chování malých predátorů můžete podpořit také hračkami z peří, kterými můžete kočku škádlit. Nebo jí věnujte krabici. V papírové krabici udělejte otvor nebo dva a nechejte kočku objevit nový prostor.

Kočky zabaví i laserové ukazovátko a docela jiné smysly zbystří kočka při kontaktu s hračkami obsahujícími šantu kočičí. Šantu sice nemají rády všechny kočky, ale máte velkou šanci, že taková hračka bude terno!

Kočky potřebují zábavu Zdroj: dragi52 / Shutterstock.com

Štastná kočka leze i odpočívá

Kočkám dopřejte nezvyklé výšiny. Určitě jste si všimli, že kočky rády chodí po vysokém nábytku či spí na vyvýšených místech. Dopřejte jim vysoko umístěné police, lávky, tunely a trubky či dokonce strom ke šplhání i odpočinku. Máte-li kout, kde takovou konstrukci či přírodní kmen strpíte, pak směle do toho.

Kočky své majitele milují, ale samy si řeknou, kdy mají mazlení dost. Zdroj: Nikita Dukhnik / Shutterstock.com

Kočka je šťastná, pokud na ni máte čas

Dopřejte kočce něhu a příjemné dotyky. Je to vaše kočka a jistě vás miluje, ale možná to nestačí. Kočku rozhodně rozptýlí jiná kočka. Ne vždy si kočky padnou do oka, ovšem rozhodně se společně vydovádí. Navíc kontakt s jiným zvířetem je pro kočky docela jiný stimul než kontakt s člověkem.

K péči patří i kontrola zdravotního stavu koček. Zdroj: JF4 / Shutterstock.com

Zdraví a spokojenost potřebují i kočky

I návštěva veterináře patří k péči o štěstí kočky. Ne že by se váš mourek na prohlídku těšil, ale lepší kvalita života a zdraví jsou samozřejmě základem ke spokojenosti.

Pokud je to možné, dopřejte kočkám i pobyt venku. Zdroj: Nataliya Ostapenko / Shutterstock.com

Šťastný a pořádný kočičí domov

Kočky sice nadělají nepořádek, ale jsou pořádkumilovné. Nemají rády znečištěnou toaletu. Je to pro ně dokonce stresující situace, která může vyvolat nezvyklé chování i vykonávání potřeby jinde.

Všechna doporučení a hračky jsou však jen náhradou za život venku. Nechcete zkusit dopřát vaší kočce přeci jen alespoň občas procházku venku?