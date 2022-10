Jak naše babičky vyráběly slepičkám podkladky: Dělejte to taky, vyplatí se to

Už jste slyšeli o „podkladku“? O co jde a jak ho můžete využít?

Podkladek není nic jiného než falešné vejce. A v případě slepic funguje jako navigátor, který jim ukáže, kam mají snášet vajíčka. Slepičí mozek takové impulsy potřebuje a vy toho zkrátka můžete využít. Tam, kam položíte „fejkové vajíčko“ tam za chvíli bude skutečné slepičí, plné bílkovin a výživných látek. Ale samozřejmě tak lehké to není. Na vás je, abyste „vychytali“ to správné místo a dali do něj vábničku v ten pravý čas, kdy na ni slepice může zareagovat.

Druhy podkladků

Není vejce jako vejce, ale slepice původ moc nezkoumá. Dřív se podkladky vyráběly z keramiky a říkalo se jim „hrncová vejce“. Když byla neglazovaná, hodně připomínala skořápku pravého slepičího vejce. Dnes se o věrnou kopii nikdo moc nesnaží. A tak jsou k mání podkladky dřevěné, sádrové, plastové nebo dokonce kamenné. Důležité je, že jsou zdravotně nezávadné a slepice je nedokáží rozklovnout nebo nějak jinak rozbít.

Podkladek je od skutečných vajec k nerozeznání. Zdroj: Profimedia

Kam s falešným vajíčkem?

Pokladek je jeden z „výchovných nástrojů“, jak slepici naučit snášet vajíčka na stejné místo. Proto se hodí pro všechny chovatele, které trápí, že jejich „svěřenkyně“ nesnášejí vajíčka, nebo je sice snášejí, ale všude možně…

A kdo se s tím má hledat, že? Podkladek také funguje jako prvotní impuls pro mladé kuřice, které ještě nesnesly žádné vajíčko. Proto je důležité vábničku vhodně umístit. Odborníci doporučují použít do jednoho snáškového hnízda vždy jeden podkladek. Nejlepší volbou je „naaranžovat“ falešné vejce doprostřed hnízda, na slámu, seno či písek. Přestože se podkladky používají u nosnic „začátečnic“, můžete je použít i jako prevenci proti zanášení nebo klování snesených vajec.

Falešné vejce pomáhá slepici najít místo, kam má snášet. Zdroj: Profimedia

Vábnička z vlastní dílny

Vyrobit si tuhle pomůcku není tak náročné, jak by se mohlo zdát. Můžete ji vyřezat ze dřeva, vymodelovat z hlíny (a nechat vypálit v peci) nebo vyfoukat pár vajec a pak je naplnit třeba sádrou, solí nebo voskem. Dírky pak stačí přelepit a nechat pár dní, aby pořádně zaschly. Jakmile se skořápka rozbije, vznikne tak nový podkladek. Pokud ale potřebuje rychle jednat a nemáte čas na výrobu, může vám jednorázově posložit obyčejné vejce uvařené natvrdo, které si však viditelně označte.

Přestože se podkladky používají u nosnic „začátečnic“, můžete je použít i jako prevenci proti zanášení nebo klování snesených vajec. Zdroj: Profimedia

Kdy podkladek odstranit

Berte podkladek jako informační zdroj, nápovědu. Pokud slepice už vědí, kam mají snášet, můžete falešné vajíčko odstranit. Pravdou ale je, že pokud podkladek necháte na svém místě, slepice budou jistějí, obvzlášť jsou-li v poslední době nějak roztěkané a ve stresu. Podkladek nezaručí větší snůšku, ale jenom to, že se vám vajíčka nebudou „potulovat po různých místech“. I tak je to skvělá pomůcka, kterou byste měli využít.

Zdroje: www.slepicar.cz, www.kavapo.cz