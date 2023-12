Jsou Vánoce vašim mazlíčkům nebezpečné nebo jsou to naopak ona domácí zvířata, která ohrožují výzdobu a s ní i ducha Vánoc?

Kde v bytě číhá o Vánocích nebezpečí na kočku nebo psa?

Především kočky vědí, jak zamávat s každým stromečkem, ale ani pejsci nezůstávají pozadu a dokáží neskutečné divy s výzdobou. Ujistěte se, že je váš domov pro zvířata i během Vánoc bezpečný. Nástrah číhá všude spousta. Mysleli jste i na tyto?

Nač si dát pozor? Vánoční nástrahy pro kočky vám představí příspěvek z YouTube kanálu Bad-kitty & Klára Nevečeřalová.

Vánoční nástrahy pro psy a kočky

Nač myslet? Hlavně mějte na paměti, že zvířata jsou ještě nebezpečnější než malé děti. Ujistěte se, že vánoční stromeček i jiná výzdoba jsou dostatečně stabilní a ataku vašeho miláčka odolají. Obzvláště náročné bývá ukotvit vysoký stromek, protože kočky se jednoduše dostanou i vysoko do jeho větví a taková změna těžiště stromku může překvapit i jinak docela dobrý stojan.

Problematické mohou být rozhodně i rozbitné ozdoby. Skleněné už jsou dnes méně časté, ale pozor si rozhodně dejte i na plastové nebo naopak hořlavé dekorace, které během vaší nepřítomnosti mohou okusit mnohé nečekané situace. I smrtelnou nástrahou mohou být také dlouhé řetězy, pentle nebo světýlka, do kterých se zvíře jednoduše zamotá.

Ve vánoční výzdobě je řada jedovatých rostlin.

O Vánocích hrozí zvířatům otrava

Zatímco výzdoba je často první věcí, na kterou myslíme, pokud jde o bezpečí vašeho domova a zvířat, jiné to ale bývá, co se týče rostlin. Mezi vánoční stálice patří velmi jedovatá vánoční hvězda čili pryšec nádherný známý též jako Poinsettie, ale také rychlené cibuloviny, jmelí nebo cesmína bývají krásným doplňkem sváteční výzdoby bytu, který je však toxický, a to nejen zvířatům.

Dejte si pozor i na svíčky a domácí vůně. Zvířatům mohou být nebezpečné, a dokonce se každoročně upozorňuje na to, že neprospívají ani lidem. Jinou kategorií jsou naopak jedlé dekorace, perníčky, čokoládky a další, které jsou pro zvířata zcela nevhodné, ale přesto je jejich vůně a chuť mohou lákat.

Mezi opravdu nebezpečné nechtěné nástrahy patří také voda, ve které stojí vánoční stromeček. Ta totiž může obsahovat chemikálie, respektive živný roztok, kterým se stromek udržuje v dobré kondici. Ujistěte se, že se zvíře ke stojanu s vodou nedostane a mějte pro něj vždy čerstvou vodu v misce na přístupném místě.

