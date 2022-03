Jak předejít psí rvačce: Chyťte agresivního psa za zadní nohy

Většina pejskařů to alespoň jednou v životě zažije – obávaná psí rvačka. Nehezká a bolestivá jak pro pejska (fyzicky), tak pro páníčka (psychicky). Víte, jak takové rvačce předejít a jak se chovat přímo při střetu?

Tak jako si nesednou někteří lidé, nesednou si i někteří psi. U lidí se většinou nesympatie přejde ignorací, ale od psů totéž očekávat nemůžeme. K psím soubojům dochází častěji v letním období, kdy se psem tráví páníček více času venku, než když psa do tlapek pálí chlad a sníh.

Agresivita psa nemusí vždy skončit bojem. Zdroj: Profimedia.cz

Jak předcházet rvačce

Někdy se to semele takovým švihem, že nemáte šanci zareagovat, a k boji prostě dojde. Ale pokud vycítíte, že by se k něčemu mělo schylovat, jednejte! Lehko se radí, hůř koná – zachovejte chladnou hlavu. Pištěním a brekem stejně nic nezmůžete. Jestliže potkáte volně pobíhajícího psa, který se začne ochomýtat okolo vašeho čtyřnohého kamaráda, mějte oči na stopkách. Pokud dojde na strnulý postoj, vzpřímený ocas a zježení srsti, je na čase změnit směr procházky a někam se raději vzdálit. Samozřejmě ne vždy se jedná o agresora, ale kdo by to chtěl zkoušet, že…

Když už je na změnu směru procházky pozdě a boj se pomalu, ale jistě blíží, chladná hlava se v tomto směru opravdu vyplatí! Zanalyzujte očima okolí, jestli se můžete někde schovat. Menšího psa můžete dát na nějaký vyvýšený bod, kam se druhý pes nedostane. Leckdy stačí agresora „vyblokovat“ hlasem a dupáním.

Není vhodné brát psa do náruče! Opět se lehko radí, hůř koná, protože je to člen rodiny, ale myslete především na svůj vlastní život.

Má-li dojít k boji a vy máte svého psa na vodítku a má-li na tlamě náhubek, vše mu odepněte, aby se mohl bránit. Vybere si buď protiútok, anebo útěk, to nechejte na něm. Často se stane, že se i vyhrocená situace uklidní. Jeden ze psů se podřídí a nemusí k boji vůbec dojít.

Možná nosíte po kapsách paralyzér nebo pepřový sprej. Možnost použití tu je, ale opět myslete na sebe! Paralyzérem se musíte přiblížit do těsné blízkosti agresora, což může vést k otočení situace a agresivní pes se postaví proti vám. A jestli má nepřítel delší srst, nemusí elektrody paralyzéru srstí proniknout a v tu ránu je vám přístroj na nic. Pepřový sprej používejte s opatrností, mnohdy zafouká vítr proti vám.

Nezapomeňte, že všechna agrese mířená proti útočníkovi, může být brána jako ještě větší provokace.

Brát psa do náruče není naprosto vhodný úkon! Zdroj: Kimrawicz / Shutterstock

Když už jsou psi v sobě

Vstoupit do rvačky dvou psů chce pořádnou kuráž a je vhodné si počkat na ideální příležitost.

Nejlepší možností je chytit zadní nohy svého psa a odtáhnout ho pryč (na začátku se se psem otáčejte do kruhu, aby na vás nezaútočil). K tomu je ale samozřejmě zapotřebí druhý majitel, aby totéž udělal se svým psem.

Pokud máte k dispozici vodu, použijte ji na hlavy psů, moment překvapení by je měl od sebe dostat a vy v tu chvíli můžete zakročit.

Psy může dostat z bojového transu i hlasitý zvuk, ale nikdy nepomůže hlas člověka (to psy ještě více popudí k boji). Musí se jednat o dostatečně hlasitý pronikavý zvuk, například klakson (ale ten většinou po ruce jaksi není).

Máte-li na sobě bundu, sundejte si ji a hoďte ji na hlavy psů, aby jim na určitý čas znemožnila vidění. Psi budou na chvilku zmatení a nastává nejlepší chvíle, kdy je možnost rváče roztrhnout.

Pozor!

Ruce mezi psy nikdy nestrkejte, zde je obrovské riziko poranění!

Zdroje: m.magazinplus.cz, zena-in.cz