Nejagresivnější a nejnebezpečnější psí plemena

Agresivní může být jakýkoliv pes, to dá rozum, ale některá plemena k tomu mají trochu blíže. O jaká psí plemena se jedná? Dá se z takového psa vychovat poslušný a hodný pes?

Hned na začátku zní jedno velké ANO. Asi vám hned v hlavě naskočil pojem „bojová psí plemena“. Možná už bychom se tento výraz mohli odnaučit, protože taková skupina psů neexistuje. Naopak ti nevrlí a agresivní psíci bývají mnohem menšího vzrůstu.

Psi se musí vždy řádně vycvičit, i když jde o malé plemeno! Zdroj: alexei_tm / Shutterstock.com

„Bojová plemena“

Neustálý přísun informací z médií ohledně zabijáckých psích plemen udělalo z těchto psů zrůdy. Ano, pokud se proti vám postaví rotvajler nebo dobrman, asi vám nebude úplně do zpěvu. Bohužel spoléhat na to, že páníček na psa stačí a řádně ho vychovává, v takové chvíli asi nejde. Spousta lidí si myslí, že když si pořídí malé plemeno, je zbytečné s ním chodit na cvičák a vychovat ho k poslušnosti. Což je špatně. Může se pak stát, že budete mít doma jorkšíra, který vás bude kousat do nohy při každém kroku. To může být z počátku legrační, ale za krátkou dobu vás to bude pěkně štvát. A teď si vezměte, že byste si pořídili ovčáka a udělali to samé – nevycvičili ho. Nejde přece o to, jak je pes velký! Každý potřebuje výcvik!

V dnešní době je velmi oblíbená canisterapie a nemusíte na ní potkat jen labradory a kavalíry. Na canisterapii může být vycvičený i obávaný mastif, buldok nebo stafordšírský bulteriér.

Shrnuto a podtrženo – vše je o lidech.

Jezevčík

Tvrdohlavý jezevčík pochází z Německa a dožívá se průměrně 12 – 14 let. Využívá se k lovu vysoké zvěře i jako hlídač. Jezevčíci jsou dominantní, mají vlastní rozum, ale jsou společenští a bývají oddanými kamarády. Existují dlouhosrstí, krátkosrstí a drsnosrstí jezevčíci. Jako všechny ostatní plemena, i jezevčík potřebuje pořádný výcvik a občas to s jeho tvrdou palicí nebude zcela jednoduché.

Pitbull

Hrozivě působící teriér pochází z USA, kde byl hojně využíván na psích zápasech, když ještě byly povoleny. Před ostatními psy dává najevo svou nadřazenost. Psa rozhodně nelze doporučit začátečníkovi, naopak patří do ruky zkušenějšímu páníčkovi. Pes potřebuje pohyb, pevnou ruku a akci.

Pitbull není vhodným plemenem pro začínající kynology a potřebuje nad sebou zkušenou a pevnou ruku. Zdroj: Courtney Kinsler / Shutterstock.com

Čivava

Nejmenší psí plemeno na světě, které je oblíbené především díky své „kabelkové“ velikosti. Dožívají se vysokého věku (12 – 20 let). Jedná se o psy sebevědomé a odvážné (jistě si vybavíte čivavu štěkající na obr psa). K cizím lidem bývá čivava nedůvěřivá. Pokud u čivavy podceníte výchovu, můžete se dočkat nepříjemné agresivity.

Čivava je oblíbeným kabelkovým psíkem. Zdroj: padu_foto / Shutterstock.com

Rhodéský Ridgeback

Tento krasavec, který nosí ridge (hřbet, protáhlá vyvýšenina) na hřbetě, pochází z daleké Jižní Afriky. Jedná se o inteligentního psa, kterému musíte věnovat čas a důsledný výcvik již v útlém věku. Nevyhledává konflikty, ale když už se stane, dobře a účinně se brání. Ochranářsky se staví i za člověka a svoje teritorium. Jsou to psi citliví, nesnesou nátlak, ani tvrdou ruku.

Jack Russel teriér

Pes, který je legrační svým vzhledem, pochází z Velké Británie. Vycvičit ho je vcelku náročné, je velice temperamentní a často útočí. Potřebuje dostatek pohybu, což mu ne každý člověk může dopřát.

