Psí plemena s nejsilnějším instinktem zabíjet

Navzdory rozšířeným názorům nejsou plemena, která by byla cíleně agresivní a vyžívala se v zabíjení. Tedy až na jednu malou výjimku, o které se dočtete na konci článku. V každém plemeni se mohou vyskytnout jedinci se špatnou, záludnou nebo agresivní povahou, se směsicí povahových rysů mohou bojovat i kříženci. Zabijáky ze psů však dělá především nedůsledná či špatně vedená výchova. Přesto existují plemena, která mají sklon k agresivitě vyšší než jiná, a kde je zkušené vedení absolutní nezbytností. Která to jsou?

Brazilská fila

Tohoto žíhaného gladiátora provází pověst skutečného zabijáka. Není to ale tak docela pravda – fila, původně vyšlechtěná k ochraně majetku a stád a hlídání otroků na brazilských plantážích, je sice skutečně nesmlouvavý a dominantní pes, ale zároveň je to zvíře oddané svému majiteli a milující děti, a to nejenom děti z vlastní rodiny, ale i cizí.

Brazilská fila skvěle vychází s dětmi. Zdroj: Tatiana Dyuvbanova / Shutterstock.com

Dodneška je to však vynikající, neústupný hlídač, který neváhá na vetřelce tvrdě zaútočit. K cizím lidem obecně je tak ostražitá, až se to může zvrtnout v útok bez varování. Stejně tak je dominantní vůči jiným psům. Není to proto rozhodně pes pro každého, ale jen pro zkušeného majitele, který zná vlastnosti fily a umí s její povahou pracovat.

Čau čau

Tento na pohled kouzelný chlupatý méďa je ve skutečnosti velmi komplikovanou psí osobností. Ačkoliv svádí svým vzhledem k pomazlení, není to rozhodně vřelý, kontaktní typ. Jedná se o uzavřené, ostražité a nedůvěřivé zvíře, které si nikoho skutečně nepustí k tělu, a jakmile by někdo v jeho očích překročil vymezené hranice, může být i agresivní.

Čau čau je výborný hlídač. Zdroj: espirito85 / Shutterstock.com

Uznává jen jednoho pána, který u něj má dostatečnou autoritu. Ani k němu si ale rozhodně nepřiběhne pro pohlazení, je to nezávislé plemeno, které potřebuje mít svůj klid a prostor. Ostatní členy rodiny včetně jiných zvířat ignoruje, výjimkou jsou jiní psi, vůči kterým se projevuje natolik dominantně, že někdy nezbývá než jeho agresivitu zkrotit kastrací.

Americký pitbulteriér

Nebezpečný a krvelačný pes, který necítí bolest, to je mediální obraz amerického pitbulteriéra. Ve skutečnosti se jedná o psa, který kvůli své vysoké inteligenci, obrovské síle, ale také řádné dávce tvrdohlavosti sice vyžaduje zkušeného a důsledného majitele, ale zároveň je všestranným a energickým společníkem, který si zamiluje svoji rodinu včetně dětí a rád s ní bude podnikat prakticky cokoliv.

Pitbull Zdroj: Ivanova N / Shutterstock.com

Je ale nutné počítat s tím, že velmi špatně snáší jiné psy a ani s dalšími domácími mazlíčky či hospodářskými zvířaty nevychází nejlépe, což je potenciálním zdrojem konfliktů. Do těch jde pitbul s vervou sobě vlastní a případnou bolest z utržených šrámů sice cítí, ale jako tvrďák to na sobě nedá znát.

Dobrman

Toto plemeno, původně vyšlechtěné jako hlídací a obranářské, rovněž patří k těm, která vzbuzují obavy. Image nebezpečných zvířat dokresluje i černé zbarvení a ostré rysy, dodávající dobrmanovi výrazný, respekt budící vzhled.

Dobrman Zdroj: jurra8 / Shutterstock.com

K jejich špatné pověsti přispěla i druhá světová válka, kdy byli tito inteligentní, energičtí a přirozeně dominantní psi cíleně cvičeni k agresivitě a nasazováni jako doprovod dozorců v koncentračních táborech. Dnes se ale jedná o vyhledávaného společníka, který k tomu, aby byl spokojený, potřebuje přítomnost svého pána, k němuž velmi přilne, a opravdu velké množství pohybu. I s důslednou výchovou je ale nedůvěřivý k cizím lidem a k jiným psům je často nepřátelský, neměl by ale bezdůvodně útočit.

Kubánský lidolovec

Toto plemeno, zvané také lidolovec sabuéso, se od předchozích poněkud liší. Jeho primárním úkolem totiž bylo zabíjet lidi, k čemuž bylo cíleně vedeno. Jednalo se o mohutné křížence chrtů a buldoků, zlatohnědé barvy, kteří byli ze své domoviny Španělska dále rozváženi do karibské oblasti, kde byli zneužíváni k stíhání uprchlých afrických otroků a potlačování nepokojů, které čas od času mezi zotročenými Afričany vypukly.

Cuban Mastiff, The Animal Kingdom Illustrated , AJ Johnson & Co., New York, 1885 Zdroj: SG Goodrich, PDM / Wikipedia.org

K této činnosti byl lidolovec, přezdívaný krvák, vybaven skvělým čichem, obrovskou silou a nezkrotitelnou agresivitou. Ta se mu ale po zrušení otroctví na Kubě v roce 1886 stala osudnou. Nejenže byl ze msty osvobozenými otroky masově vybíjen, ale zároveň už nebyl důvod chovat takto extrémně agresivního psa, který bez mrknutí oka likvidoval vše živé kolem sebe. Plemeno proto muselo vyklidit pole s moderní civilizací kompatibilnějším psům.

